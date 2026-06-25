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No comparte perspectiva

Ahora Nación discrepa con Roberto Sánchez y JP sobre rechazo a un gobierno de Keiko: "Un matiz que no compartimos"

El vocero de Ahora Nación, Carlo Magno Salcedo, mostró su desacuerdo por la postura de Roberto Sánchez y Juntos por el Perú respecto al rechazo anticipado a eventual gobierno de Keiko Fujimori.

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 25/06/2026

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En diálogo con Exitosa, Carlo Magno Salcedo, vocero de Ahora Nación, expresó su desacuerdo con la posición de Roberto Sánchez y Juntos por el Perú respecto al rechazo anticipado a un eventual gobierno de Keiko Fujimori.

Ahora Nación y su discrepancia con JP y Roberto Sánchez

A poco de culiminarse el conteo de votos de la segunda vuelta electoral y que avizora que Keiko Fujimori será la electa presidenta del Perú, su contendor Roberto Sánchez y su partido político Juntos por el Perú han mostrado una contundente postura señalando que no reconocerán un posible mandato de la lideresa de Fuerza Popular.

En ese contexto, Ahora Nación, que ha demostrado su apoyo al ex ministro de Estado en esta fase de las Elecciones Generales 2026, no comparte la perspectiva de no admitir que Fujimori Higuchi llegue al poder.

Así lo ha expuesto el vocero Carlos Magno Salcedo, quien también ha resaltado que no se puede demostrar que haya existido un fraude y que de ganar Keiko "es algo que debemos respetar".

"No podemos acompañar a Juntos por el Perú en la mención que han hecho de que eventualmente ellos no reconocerían el resultado o la presidencia de la señora Keiko Fujimori, que es un matiz que ciertamente nosotros no compartimos. Pero ante eso, lo más importante es cómo se van a organizar las fuerzas democráticas en el próximo parlamento", puntualizó. 

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Se mantendrá la unidad con JP y el Partido Cívico Obras

Acotó que la unidad de que empezó en la segunda vuelta electoral entre Juntos por el Perú, Ahora Nación y el Partido Cívico Obras "se va a mantener" y que han tenido conversaciones posteriores para "reafirmar que  ese proceso no tiene por qué verse afectado".

"Los tres partidos nos mantenemos en coordinaciones. De hecho, probablemente hoy en la tarde va a ver una reunión entre las tres bancadas ya avanzando en cómo ir armando digamos las futuras mesas directivas y, en ese contexto, seguramente ya se conversará con los otros partidos, pero sobre la base de estos tres", afirmó.

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