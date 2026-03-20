Camisea desmiente alza de precios de GLP en su planta en Pisco ante protestas

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a la escasez y el alza de precios del Gas Licuado de Petróleo (GLP), el Consorcio Camisea señaló que mantuvo el precio del combustible en su planta de Pisco, desmintiendo ser responsable del incremento del precio final que afecta a conductores.

Asegura que mantuvo precio del GLP y responsabiliza a cadena

Este viernes 20 de marzo, un grupo grande de mototaxistas en el Rímac paralizaron sus labores en señal de protesta ante el alza de precios en el suministro de GLP, exigiendo al Gobierno medidas para frenar esta situación.

Ante ello, Camisea emitió un comunicado donde desmiente haber incrementado estos precios en su planta de Pisco durante la situación energética actual "y pese al escenario internacional", en referencia al conflicto en Medio Oriente.

"Frente a la situación energética local que vivimos en las últimas semanas, el Consorcio Camisea siguió despachando GLP y no aumentó los precios de este combustible", señaló la empresa.

El principal productor de gas del Perú aseguró que el preocupante elevado precio del GLP "está afectado por su cotización en el mercado internacional y el impacto de la cadena de comercialización".

Camisea explicó que este combustible, a diferencia del gas natural, es consumido en hogares mediante un balón doméstico, por lo que, al ser despachado al consumidor final, el transportista, envasador y distribuidor son responsables de la variación del precio.

GLP volvería con normalidad en quincena de abril

"Aproximadamente el 76% del precio final del GLP lo constituye esta cadena de comercialización junto con el Impuesto General a las Ventas (IGV), el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) y las regalías", precisó.

Asimismo, informó que, frente a la crisis energética, Camisea continúa despachando el GLP.

Finalmente, recordó que el Estado ha puesto a disposición de la ciudadanía la aplicación "Facilito", donde se puede identificar fácilmente, en un mapa, los puntos de venta de GLP y otros combustibles y sus precios a nivel nacional.

Denuncia ante Osinergmin si precios no coinciden

Facilito permite que los usuarios consulten el precio de los combustibles desde los más baratos hasta los más costosos, sin embargo, si se detecta una diferencia entre lo publicado y lo cobrado en los grifos, puedes denunciar este hecho ante el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

El Consorcio Camisea negó haber incrementado precios del Gas Licuado de Petróleo (GLP) durante la crisis del gas y atribuyó el alza a la guerra en Medio Oriente y la cadena de comercialización.