BCRP asegura que Perú mantiene la inflación más baja de la región pero advierte impacto por crisis del combustible

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Economía

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, destacó que el país mantiene una de las tasas de inflación más bajas de la región. Sin embargo, advirtió que este escenario podría cambiar en marzo debido a la crisis del combustible y otros factores externos que presionan los precios.

Intervención e inflación en febrero

Velarde explicó que las medidas adoptadas por el BCRP permitieron contener el incremento del tipo de cambio. Según el economista, la intervención cambiaria evitó la volatilidad del sol peruano y estabilizó el mercado.

"Si no hubiésemos intervenido, el tipo de cambio hubiese crecido en un 40%. En marzo de repente ese porcentaje hubiera rebotado; esa volatilidad es la que no queremos", señaló.

Durante la conferencia de reporte de inflación de febrero, Velarde informó que la tasa se ubicó en 2,2%, lo que posiciona al Perú como el país con menor inflación en la región. Sin embargo, advirtió que este resultado responde a un choque de oferta y que la situación podría variar en marzo.

"La inflación para febrero está en 2,2%, por un choque de oferta. En marzo vamos a tener impacto del gas, de la subida del combustible, por la guerra de Irán. Va a ser un impacto grande", señaló.

Riesgos y proyecciones para el resto del año

El presidente del BCRP detalló que la crisis del gas y la falta de abastecimiento integral de GLP tras la escasez de GNV, junto al fenómeno de El Niño que afecta los precios de alimentos, son factores internos que presionan la inflación. A ello se suma el incremento del precio del petróleo por la guerra en Medio Oriente.

Asimismo, Velarde anticipó que la inflación de 12 meses a marzo bordeará el techo del rango meta del BCRP, que es de 3%. Para el resto del año, señaló que se espera a que la inflación promedio sea de 2,4%, cifra superior a lo proyectado.

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Si el precio de los combustibles sigue en aumento, se generaría también un aumento de precios en los alimentos, lo que haría que Perú supere los niveles de inflación estadounidenses. Sin embargo, Velarde aclaró el ajuste responde a choques ya ocurridos y confía en que el efecto, después de marzo, será temporal.

"No sé si [la inflación] será 2,8%, 2,9% o 3%, pero va a estar por ahí. La previsión está en 2,4%. ¿Y por qué no lo elevamos más incluso si en marzo va a estar cercano al tope superior? porque creemos que muchos de los efectos se van a revertir. En los meses posteriores del segundo semestre tendríamos una inflación negativa mensual ", precisó.

Crecimiento económico

Además, el BCRP mejoró la proyección de crecimiento de la economía peruana: de 3% a 3,2% para 2026, y de 3% a 3,2% también para 2027. El ajuste refleja expectativas de recuperación en sectores clave y un mejor desempeño de la inversión privada.

El pronunciamiento del BCRP muestra un doble escenario: por un lado, la fortaleza de la política monetaria que ha permitido mantener la inflación baja en comparación con la región; por otro, la vulnerabilidad frente a factores externos como la crisis del combustible y la guerra en Medio Oriente. Aunque Velarde confía en que el repunte inflacionario será temporal, el reto para el Perú será sostener la estabilidad en un contexto global marcado por la volatilidad energética y climática.