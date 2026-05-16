Golpe al crimen en San Martín de Porres: Capturan a sujeto que disparó en el brazo a chofer de Translima

16/05/2026 / Exitosa Noticias / Policial

En el distrito de San Martín de Porres, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a un sujeto que disparó en el brazo a un chofer de la empresa Translima que se encontraba junto a otros transportistas.

Falso pasajero es intervenido tras balear a chofer de Translima

Este sábado 16 de mayo, personal del Escuadrón de Emergencia Motorizada "Los Halcones Norte" de la Policía Nacional, en el cruce de las avenidas Carlos Izaguirre cruce con Canta Callao, lograron detener a un presunto delincuente común, cuando se encontraban llevando a cabo patrullaje motorizado en la zona.

De acuerdo a información preliminar, minutos antes de reducirlo, el sujeto habría llegado hasta la intersección de las avenidas Bertello con Carlos Izaguirre, en la que se encontraban un grupo de transportistas.

Tras ello, el referido tipo se acercó a los trabajadores con el objetivo de amedrentarlos. Inclusive abrió fuego a quemarropa contra uno de ellos ocasionando que el proyectil afecte directamente su brazo.

En ese sentido, el atacante trató de huir, sin embargo, el personal policial buscó atraparlo produciéndose un enfrentamiento por el cual este resultó herido, lográndose finalmente su intervención y posterior captura.

🔴🔵Personal de Los Halcones capturó a presunto delincuente en flagrancia, tras haber atacado a un grupo de transportistas de la empresa Translima en San Martín de Porres.



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Identifican al intervenido y descubren antecedentes

Los efectivos del Escuadrón de Emergencia Motorizada "Los Halcones Norte" identificaron al delincuente como Alfredo Cardoso Silvera, de 19 años. Vale señalar que, durante su captura se halló un arma de fuego de tipo revólver, la cual habría utilizado para disparar contra su víctima.

Luego de capturarlo, con apoyo de la unidad móvil de placa KL-30076, el sujeto fue auxiliado y lo trasladaron a la clínica Jesús del Norte para que reciba atención médica, quedando a espera del diagnóstico correspondiente.

Además, el transportista que resultó herido también recibió ayuda de otra unidad móvil para poder ser derivado al hospital Negreiros, del Callao, para que pueda recibir la atención médica adecuada.

Cabe resaltar que, conforme a la consulta realizada al sistema SIDPOL, el detenido cuenta con una denuncia en la comisaría de Oquendo por el delito de tráfico ilícito de drogas, que data del 28 de enero de 2022.

De igual forma, el pasado 15 de marzo de 2023, fue denunciado en la misma dependencia policial por el delito de robo y está registrado como detenido en flagrancia por robo de fecha 3 de julio de 2024.

En un nuevo golpe al crimen en el distrito de San Martín de Porres, personal del Escuadrón de Emergencia Motorizada "Los Halcones Norte" de la Policía Nacional, intervinieron y capturaron a un sujeto que disparó en el brazo a un chofer de la empresa de transporte Translima, cuando se encontraba con un grupo de transportistas.