Campaña de DNI electrónico gratis este 5 de diciembre: ¿Quiénes se verán beneficiados?

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Estás pensando en renovar o tramitar por primera vez tu DNI electrónico? Conoce la campaña gratuita que se realizará en algunas regiones del país este viernes, 5 de diciembre.

DNI electrónico: Campaña sin costo alguno

Los peruanos se mantienen a la expectativa de las próximas Elecciones Generales 2026 para elegir al nuevo presidente del país. En ese marco, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) recuerda la importancia de verificar la fecha de caducidad del Documento Nacional de Identidad (DNI) y actualizar los datos personales.

Asimismo, recuerda que desde agosto del presente año solo emitirá el DNI electrónico (DNIe). Durante la campaña de masificación, dicho documento tendrá un costo promocional de S/30 para el primer DNIe de adultos y S/16 para menores de edad.

Sin embargo, en medio de esta situación, con el objetivo de facilitar el acceso a la identificación oficial en zonas más vulnerables y alejadas de la capital peruana, no duda en realizar campañas gratuitas en coordinación con otras instituciones. Uno de estos eventos tendrá lugar este 5 de diciembre, promoviendo la modernización y el acceso a documentación oficial.

¿Quiénes se verán beneficiados?

De acuerdo a la información revelada en redes sociales, precisamente en Facebook, una de las campañas para el trámite gratuito del DNI electrónico será en la región de Áncash. La Municipalidad Provincial del Santa, en coordinación con el Reniec organizarán esta actividad este viernes desde las 8:30 a.m. a 4:00 p.m. en la Plaza de Armas de Chimbote.

Los beneficiarios de la entrega de 300 DNIe serán niños de 0 a 17 años y adultos mayores de 60 años a más. Esta jornada especial, totalmente sin costo, permitirá realizar trámites como:

Renovación por caducidad.

Rectificación de datos.

Actualización de foto y otros servicios esenciales.

DNI electrónico este 5 de diciembre en Áncash y Huaraz.

DNIe este viernes 5 de diciembre

Asimismo, se detalló que la municipalidad Distrital de Jangas, en Huaraz, a través de la unidad de Registro Civil y en coordinación con el Reniec, realizarán la campaña para niños y niñas de 0 a 17 años cumplidos.

El evento se realizará desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. y se podrá realizar el cambio de foto, renovación del DNI amarillo al electrónico y trámites para cambiar tu documento si está caducado o lo perdiste. Se aconseja llegar a tiempo, ya que solo habrá 70 cupos para ser uno de los beneficiarios.

Finalmente, la Municipalidad Distrital de Ayaví, en Huancavelica, llevará a cabo, junto al Reniec, una campaña de entrega del DNI electrónico en su versión más actualizada desde las 8:30 a. m. en sus instalaciones municipales para menores de 0 a 17 años y mayores de 60 años.

Campaña gratuita en Huancavelica.

Así que si estás pensando en renovar tu documento o el de tu hijo, recuerda que el Reniec en coordinación con municipios, realizará campañas gratuitas para la obtención del DNI electrónico este 5 de diciembre.