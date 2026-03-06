Campaña de DNI electrónico GRATIS el 9 y 10 de marzo: ¿Quiéne serán beneficiarios?

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Campaña gratuita del DNI electrónico (DNIe) en marzo. Conoce quiénes se verán beneficiados con el trámite sin costo que se realizará este lunes 9 y martes 10, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Importancia del DNI electrónico

De acuerdo a la información revelada por el Reniec, el DNIe es un documento obligatorio para todos los ciudadanos peruanos, ya que desde agosto del 2025 se dejó de emitir el tradicional DNI azul y amarillo como parte de la modernización de la identificación. Asimismo, se reporta que este formato electrónico ofrece mayor seguridad y firma digital con validez legal.

Entre otros de los beneficios de tener el DNI electrónico están los siguientes:

Evita la falsificación.

Agiliza los trámites.

Voto electrónico: A través de esta modalidad se agiliza y moderniza el proceso electoral, permitiendo un voto seguro y eficiente.

En ese marco, se reveló que se llevará a cabo una nueva jornada de campañas de trámites gratuitos en algunas zonas del país para seguir brindando mayor accesibilidad a los servicios de identificación en zonas vulnerables y alejadas de la capital peruana. Esta iniciativa se realizará en coordinación con el Reniec, precisamente este 9 y 10 de marzo.

Campaña gratuita del DNIe el 9 de marzo

De acuerdo a la información dada a conocer en redes sociales, una de las campañas gratuitas para el trámite del DNI electrónico se realizará este lunes 9 de marzo en el distrito de Taricá, en Huaraz, departamento de Áncash. La jornada se ejecutará desde las 8:30 a.m. a 4:00 p.m. y se atenderá por orden de llegada, ya que habrá cupos limitados.

La iniciativa va dirigida a menores entre 0-17 años de edad y se realizará en el municipio distrital.

Trámite del DNIe gratis en Taricá el 9 de marzo.

Trámite gratis el 10 de marzo: ¿En qué zonas?

También se realizará la campaña el martes 10 de marzo, en coordinación con el Reniec, en el distrito de Salas, en Lambayeque, desde las 8:30 a.m. en el Centro Cívico de la Municipalidad. Los beneficiarios de esta iniciativa serán menores de 0 a 17 años y adultos mayores de 60 años. Se destaca que las personas de 18 a 59 años con clasificación socieconómico (Sisfoh) no pobre tendrán que cancelar un derecho.

Campaña gratuita en distrito de Salas.

Campaña gratuita en Puno

En el distrito de Huacullani, en Puno, también se realizará el trámite del DNIe sin costo alguno, desde las 8:30 a.m. a 2:00 p.m. en el Teatrín del municipio. Entre los servicios que se ofrecerán el 10 de marzo en coordinación con el Reniec son:

Cambio de DNI.

Renovación del DNI.

Actualización de fotografía.

Trámite de DNI por primera vez.

DNI electrónico para menores de edad.

Actualización de firma por huella digital para mayores de 60 años.

Finalmente, se reportó que niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años en el distrito de Jangas, en Áncash, también se verán beneficiados con la iniciativa. La jornada el martes se dará desde las 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y contará con un límite de cupos de hasta 40 personas.

Es así como se revelaron las zonas donde se ejecutará una nueva jornada de campaña gratuita para el trámite del DNI electrónico este lunes 9 y martes 10 de marzo, en coordinación con el Reniec.