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Campaña del DNI electrónico GRATIS el 25 de junio: Beneficiarios y horario de atención

Nuevo grupo de ciudadanos se verán beneficiados con la campaña gratuita del DNI electrónico programado para el 25 de junio. Descubre en dónde será la iniciativa y en qué horario.

DNI electrónico gratis en junio.
DNI electrónico gratis en junio. (Difusión)

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 23/06/2026

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Nueva campaña del DNI electrónico gratis sorprenderá a la ciudadanía el jueves 25 de junio. Descubre en dónde se realizará la jornada para la obtención del documento sin costo alguno, en coordinación con representantes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

DNI electrónico gratis: ¿En dónde será la campaña?

En medio de la expectativa sobre quién será el próximo presidente del Perú, se dio a conocer que una nueva campaña gratuita del DNI electrónico se realizará en diversos distritos del país con la finalidad de cerrar las brechas de identificación entre los ciudadanos, especialmente en la población más vulnerable.

De acuerdo a lo revelado en Facebook, una de las jornadas se desarrollará el 25 de junio en Santa María de Huachipa, beneficiando a sus vecinos desde las 9:00 a.m. en la Casa del Vecino Huachipano. Según el reporte, la iniciativa es coordinada con el Reniec y se aconseja llegar temprano, ya que solo habrán 50 cupos disponibles.

La campaña gratuita para la obtención del DNIe va dirgiida a niños menores de 16 años y adultos mayores de 60 años a más. Entre los requisitos están que los pequeños vayan acompañados de sus padres que deberán presentar su respectivo documento de identidad, además de llevar una copia de recibo de agua o luz.

Campaña de DNI gratuito en San Luis el 25 de junio

El 25 de junio también habrá otra campaña gratuita en el distrito de San Luis desde las 9:30 a.m. hasta la 1:00 p.m. en la calle La Capea 180 Urb. Villa Jardín. Entre los requisitos para menores de 0 a 17 años está llevar el DNI físico del niño o niña, asimismo, tener en cuenta que el menor debe asistir acompañado de su progenitor.

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Beneficiarios de la campaña del DNI gratis en Rapayán

Finalmente, en redes sociales se precisó que otra campaña se ejecutará el jueves en el distrito de Rapayán junto a un representante del Reniec, precisamente en el centro poblado de Porvenir, en Áncash, desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. Entre los trámites a realizar están:

  • Inscripción por primera vez de menores.
  • Duplicado de DNI.
  • Cambio de domicilio.
  • Renovación por caducidad.

Con el DNI electrónico, los ciudadanos podrán realizar diversas operaciones y trámites de manera más ágil. En ese marco, se reveló que una nueva campaña gratuita para la obtención de ese documento se realizará el 25 de junio en diversos distritos del país.

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