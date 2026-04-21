Campaña del DNI electrónico GRATUITO el 25 de abril: ¿Quiénes se verán beneficiados?

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce todos los detalles de la campaña del DNI electrónico gratuito programado para el sábado 25 de abril: Quiénes se verán beneficiados con la iniciativa y en qué horario, así como los requisitos.

Importancia y beneficios del DNI electrónico

En un esfuerzo articulado por reducir las brechas de indocumentación y modernizar la identidad digital en el país, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en colaboración con diversas municipalidades, ha anunciado una serie de jornadas de atención gratuita para la obtención del DNI electrónico (DNIe).

Estas campañas gratuitas se realizarán este sábado, pero antes de conocer más sobre esta iniciativa, es ideal identificar primero cuáles son los beneficios de tener el DNI electrónico. Pues bien, de acuerdo al Reniec, este documento permite no solo la identificación confiable, sino también que las personas puedan acceder a servicios digitales y firmar documentos legalmente.

Entre otros de los beneficios que ofrece el DNI electrónico son:

Firma digital con validez legal.

Seguridad reforzada: Cuenta con 64 elementos de seguridad.

Facilitación del voto electrónico en elecciones futuras.

en elecciones futuras. Mayor seguridad en operaciones bancarias.

en operaciones bancarias. Realizar trámites y gestiones de manera segura, ágil y desde la comodidad de tu hogar.

¿Dónde será la campaña del DNIe gratis el 25 de abril?

A través de las redes sociales como Facebook, se dio a conocer que una de las campañas gratuitas para el trámite del DNI electrónico el 25 de abril se realizará en el distrito de Nuevo Chimbote desde las 8:30 a.m. hasta las 3:00 p.m., precisamente en el Coliseo Cerrado de Casuarinas. Las inscripciones se realizará en la Demuna (Centro Cívico) en coordinación con Reniec para que "más vecinos puedan acceder a este importante documento de identidad".

De acuerdo a lo revelado, la iniciativa en ese sector está dirigida a niños y niñas entre 0 a 12 años, adolescentes de 13 a 17 años, personas de 18 a 59 años de edad en condición de pobreza y ciudadanos con discapacidad. Entre los trámites que se realizarán en la jornada están:

Renovación por caducidad (DNI vencidos).

Rectificación de datos o foto.

DNI a recién nacido.

Inscripción por primera vez.

Canje de libreta electoral por DNI.

Campaña del DNIe gratis en Nuevo Chimbote.

Trámite del DNI electrónico en Chincha

Asimismo, se dio a conocer que la campaña gratuita también se realizará en la provincia de Chincha e irá dirigida a niños y adolescentes (0 a 17 años) para que pueden realizar cambio de domicilio, y para adultos con DNI caducado (18 a 59 años con SISFOH).

La jornada empezará desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. Se aconseja llegar temprano ya que habrá cupos limitados. También se estarán entregando DNI de campañas anteriores.

Estas campañas, programadas para los días 23 y 24 de marzo, están diseñadas para beneficiar a los sectores más vulnerables de la población, permitiéndoles acceder a un documento tecnológico sin costo alguno.

Trámite del DNIe en Chincha.

Es así como se dio a conocer que el 25 de abril habrá nueva campaña del DNI electrónico gratuito en el país en coordinación con el Reniec. Los beneficiarios de la iniciativa serán menores de edad y adultos mayores.