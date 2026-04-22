Elecciones Regionales y Municipales 2026: Reniec publica padrón inicial desde hoy hasta el 26 de abril

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el marco de la convocatoria de las elecciones regionales y municipales 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) hace público desde hoy, miércoles 22, hasta el domingo 26 de abril, la Lista del Padrón Inicial (LPI), en cumplimiento del artículo 198 de la Ley Orgánica de Elecciones, Ley N.º 26859.

Como se recuerda, el pasado 7 de enero, el Poder Ejecutivo convocó a la jornada democrática para el próximo domingo 4 de octubre, donde se tiene prevista la participación de 26 353 329 electores, de los cuales 13 235 796 son mujeres y 13 117 533 son hombres.

¿En qué consiste el padrón electoral inicial?

Según el RENIEC, la Lista del Padrón Inicial permite una "consulta diferenciada y sencilla" únicamente por distrito electoral. En ese sentido, cada ciudadano puede acceder a su propia información (DNI, nombres completos, dirección domiciliaria y grupo de votación). En cambio, en el caso de las otras personas de su distrito electoral, solo podrá ver información básica.

Es importante señalar que, la publicación de la LPI, durante los cinco días, "es un proceso legal, obligatorio y transparente, de carácter público". De esta manera, la información está disponible de manera virtual ingresando al siguiente enlace.

Además, la entidad que preside Carmen Velarde Koechlin, informó que el padrón se encuentra también disponible de forma física en espacios públicos de los 404 distritos de los 22 departamentos del país, donde la cobertura de internet es limitada.

¿En qué casos se puede presentar una tacha?

Del mismo modo, la ciudadanía puede solicitar tachas en casos de fallecimiento o si su defunción no ha sido registrada en el Reniec, así como contra una persona recluida en un centro penitenciario y que no debería figurar en el padrón.

Asimismo, si los ciudadanos encuentran alguna omisión en el registro propio, pueden presentar el reclamo con el debido sustento, a través de Mesa de Partes Virtual del Reniec, para lo cual deberán descargar el formulario correspondiente y luego ingresarlo a la siguiente plataforma: (https://apps.reniec.gob.pe/MesaPartesVirtual/) o también, a través de las agencias del Reniec de manera física.

Culminado el plazo de publicación de la Lista del Padrón Inicial, el Reniec entrará en una etapa de procesamiento de los reclamos y las tachas presentadas. Posteriormente, la entidad remitirá el Padrón Electoral Preliminar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en un plazo no mayor al 7 de mayo y deberá ser aprobado por este mismo organismo antes del 6 de junio.

De esta manera, el Reniec empieza a cumplir un nuevo hito en el proceso electoral que definirá en octubre próximo a las nuevas autoridades regionales y municipales para el período 2027 - 2031.