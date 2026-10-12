Registran 8001 contagios de dengue en La Libertad: aplicarán multas a familias que impidan inspecciones contra brote epidémico

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El gerente regional de Salud, Gerardo Florián, informó que las zonas con mayor concentración de pacientes infectados con el virus del Dengue están en Trujillo y Virú. Cabe mencionar que la enfermedad ya ha causado el fallecimiento de tres personas en distintas localidades. Las autoridades evalúan medidas estrictas para garantizar el control del insecto en los espacios afectados.

Trujillo impondrá multas a familias que impidan inspecciones

El principal obstáculo para el personal sanitario está en la negativa de los residentes a permitir las labores de limpieza. Debido a esto, la Municipalidad de Trujillo cuenta con una ordenanza para sancionar económicamente a los propietarios que mantengan objetos inservibles y bloqueen el ingreso de los equipos.

"La población sigue insistiendo en no abrir las puertas de sus casas. La Municipalidad de Trujillo ha promulgado una ordenanza que establece multas a las familias que no dejen ingresar a las brigadas a sus viviendas y a aquellas que tengan objetos inservibles. Le pido al alcalde que ejerza su autoridad y empiece a sancionar a esos malos vecinos que no permiten el ingreso a sus domicilios", mencionó el gerente regional de Salud a los medios.

La aplicación de esta normativa busca reducir los focos de infección domiciliarios. No obstante, la operatividad del plan depende de la colaboración vecinal para eliminar cualquier recipiente que acumule agua y favorezca la reproducción en los distritos con mayores índices de transmisión.

Apenas el 55% de jóvenes en Virú aceptó la vacuna

Otra dificultad en el abordaje de este problema de salud es la resistencia ciudadana hacia la inmunización. A pesar de contar con dosis disponibles para el grupo poblacional de 10 a 16 años, la provincia de Virú presenta un porcentaje de poca aceptación que limita los resultados del programa de salud.

"Hasta la fecha, tenemos 8,001 casos autóctonos en toda la región, de los cuales 4,100 corresponden a Trujillo, 2,800 a Virú, y los restantes en Chepén, Ascope y Pacasmayo. Lamentablemente, hemos registrado tres fallecimientos: uno en Virú, otro en Pacasmayo y uno en Trujillo", indicó.

Cabe mencionar que la gerencia regional sostiene diálogos con el Ministerio de Salud para extender la cobertura y alcanzar a los jóvenes de hasta 20 años de edad mediante la habilitación de otras localidades de la región.