Campaña de trámite gratuito del DNI electrónico este 28 de noviembre: ¿Quiénes se verán beneficiados?

Con el objetivo de facilitar el acceso a la identidad digital se realiza una nueva campaña gratuita en regiones del país para obtener tu DNI electrónico (DNIe) este viernes, 28 de noviembre. Conoce en esta nota de Exitosa, todos los detalles de este evento.

Reniec: Importancia del DNI electrónico

Adiós a las colas interminables para la renovación de tu DNI. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que dicho trámite se podrá realizar de manera virtual, desde el lugar que te encuentres y con total seguridad sobre tus datos personales.

Asimismo, se detalla que esta iniciativa está dirigida para todos los ciudadanos que tengan el DNI azul en estado caduco o que estén a 60 días de que llegue a su fecha de vencimiento, dándoles la posibilidad de renovar por uno electrónico. ¿Por qué? Pues bien, de acuerdo a la entidad liderada por Carmen Velarde, el DNIe tiene varias ventajas que te revelamos a continuación:

Acceso a servicios digitales: Facilita trámites como el voto electrónico, la obtención de copias certificadas y otros servicios estatales en línea.

Firma digital: Posee la misma validez jurídica que una firma manuscrita, garantizando autenticidad e integridad en los documentos.

Agilidad en gestiones: Reduce tiempo y desplazamientos al poder realizar trámites desde casa o cualquier lugar con conexión a internet.

Si en caso no puedes realizar el procedimiento desde tu casa, no te preocupes, ya que el Reniec en coordinación con distintas instituciones y municipios organizan campañas gratuitas en distintas regiones del país con el objetivo de disminuir las brechas de identificación entre la población, enfocándose especialmente en los sectores más vulnerables.

¿Dónde será la campaña gratuita para el DNIe?

Pues bien, a través de redes sociales, se reveló que una de las campañas gratuitas que se realizará el viernes, 28 de noviembre, será en el municipio distrital de Yauya, en la provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, Áncash. De acuerdo al documento, el evento se desarrollará desde las 8:30 a.m. para mejorar y facilitar el acceso a los servicios de identificación para todos.

Los ciudadanos podrán realizar los siguientes trámites: Renovación de DNI por caducidad, rectificación de datos o fotografía, inscripción por primera vez del DNI para recién nacidos, canje de libreta electoral por DNI, y trámite por discapacidad. Todos los documentos procesados serán electrónicos.

Entre los requisitos están los siguientes:

Partida de nacimiento para los recién nacidos.

para los recién nacidos. Para renovación llevar DNI caducado.

Para la entrega del DNI, llevar su ticket de atención, de 0 a 16 años de edad, ir con sus padres y en el caso de 17 años a más el recojo del documento será personal.

Trámite se realizará en Moquegua

También se realizará el trámite gratuito en el municipio del Centro Poblado Che Chen, en Moquegua, en coordinación con el Reniec, desde las 8:30 a.m. hasta las 2:00 p.m. del viernes. Solo son 30 cupos disponibles que se darán de acuerdo a la hora de llegada. Los servicios que se ofrecerá es la renovación del documento de identidad, cambio de domicilio (llevar recibo de agua o luz), actualización de foto y duplicado.

Campaña gratuita de DNI electrónico en Áncash y Moquegua.

De esta manera, se reveló que este 28 de noviembre, Reniec en coordinación de dos municipios en el interior del país, realizará una campaña gratuita de DNI electrónico.