Cancillería de Colombia pide a Perú esclarecer enfrentamiento en frontera que dejó un muerto

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió un pronunciamiento oficial solicitando al gobierno peruano esclarecer las circunstancias del ataque armado ocurrido la noche del 12 de abril de 2026 en el río Putumayo, frontera amazónica entre ambos países.

El hecho dejó como saldo la muerte del capitán de la embarcación colombiana RR. San José, José Miguel Gutiérrez, además de heridos y la presunta detención de otros tripulantes por parte de autoridades peruanas.

Detalles del pronunciamiento

La Cancillería colombiana pidió a Perú informar sobre el modo, tiempo y lugar en que se produjeron los disparos contra la embarcación, así como el estado de salud, la situación jurídica y la ubicación de los ciudadanos colombianos que se encontraban a bordo.

"Se ha solicitado formalmente a las autoridades peruanas el esclarecimiento de las circunstancias de los hechos contra una embarcación colombiana que fue impactada por disparos la noche del 12 de abril en el río Putumayo", señala el comunicado.

El documento también informó que el Consulado de Colombia en Iquitos inició gestiones consulares para brindar asistencia y acompañamiento a los connacionales afectados.

Colombia solicita a Perú esclarecer ataque armado contra embarcación en el río Putumayo.https://t.co/yxPwhVvzGD pic.twitter.com/aea7KOLx2d — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) April 14, 2026

Enfrentamiento en frontera colombo-peruana

El ataque se produjo en el sector de Marandúa, municipio de El Encanto, departamento del Amazonas. Según reportes preliminares, la embarcación fue interceptada en un área de tránsito irregular, donde operan grupos armados ilegales y redes de contrabando.

Las autoridades peruanas confirmaron que se abrió una investigación para determinar responsabilidades y esclarecer si hubo participación de fuerzas de seguridad o de actores ilegales.

El pronunciamiento de la Cancillería colombiana eleva el incidente a nivel diplomático y exige respuestas claras de Lima. El caso podría convertirse en un punto de fricción en las relaciones bilaterales, en un momento en que ambos países buscan reforzar la cooperación en seguridad fronteriza.

El presidente de #Colombia, @petrogustavo, se pronunció sobre los ataques militares de #Perú en el río Putumayo.



"Esto no es ninguna coincidencia frente a lo que pasa también con Ecuador"



Un ciudadano colombiano de 82 años murió en el río Putumayo, que demarca gran parte de la... pic.twitter.com/0hAeghrqh9 — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) April 14, 2026

Al cierre de esta edición, el cuerpo diplomático peruano aún no ha emitido un comunicado oficial sobre el hecho, aunque fuentes del Ministerio de Defensa colombiano señalaron que se investigan todas las hipótesis, incluyendo la posible participación de grupos armados que operan en la zona amazónica.

La muerte de un ciudadano colombiano en la frontera amazónica pone en evidencia la fragilidad de las zonas limítrofes y la necesidad de fortalecer los mecanismos de coordinación binacional. Mientras Colombia exige explicaciones y garantías para sus ciudadanos, Perú enfrenta el reto de esclarecer el caso y evitar que se convierta en un conflicto diplomático mayor.