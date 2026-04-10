Fiscalía allana inmuebles de 23 investigados por presuntos beneficios de contratos durante gobierno de José Jerí

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

A través de un megaoperativo, la Fiscalía ha llevado a cabo el allanamiento de 25 inmuebles en Lima Metropolitana, Callao y Huánuco, vinculados a la contratación de Lady Vela y otros investigados por presuntos beneficios de contratos y órdenes de servicio durante el gobierno de transición de José Jerí.

Ficalía allana inmuebles vinculados al vacado José Jerí

La Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima Centro ejecutó el allanamiento de un total de 25 inmuebles localizados en Lima Metropolitana, Callao y Huánuco. Estos se encuentran vinculados a la contratación de Lady Vela en el Ministerio del Ambiente y EsSalud, así como otros 22 investigados.

Además, como parte de esta diligencia, se desarrolla el registro domiciliario e incautación de bienes, documentos y elementos relevantes en el marco de la investigación por la emisión de órdenes de servicio y designaciones durante el mandato del expresidente José Jerí.

Cabe señalar que, estos predios intervenidos pertenecen a amigas y conocidos del vacado exmandatario, quienes forman parte de las pesquisas fiscales. De acuerdo a lo informado, estas diligencias se llevan a cabo tras reuniones realizadas en Palacio de Gobierno, en noviembre de 2025, en las que se habrían coordinado contrataciones.

Mediante la ejecución de esta allanamiento, el Ministerio Público tiene el objetivo de conocer si estas acciones resultaron en beneficios para cinco personas a través del uso de órdenes de servicio y designaciones irregulares en el sector público.

🚨 #LoÚltimo | Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima Centro ejecuta el allanamiento, registro domiciliario e incautación de bienes, documentos y elementos relevantes para la investigación por la emisión de órdenes de servicio y designaciones durante el gobierno del expresidente... pic.twitter.com/qEbRdzs8fY — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 10, 2026

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