Isla Santa Rosa: Elmer Schialer confirma reunión con autoridades colombianas para el 12 de septiembre

El pasado 5 de agosto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, realizó una publicación en sus redes sociales donde acusaba directamente al gobierno peruano de haberse apropiado de parte de su territorio, específicamente de la Isla de Santa Rosa en Chinería. A partir de ahí, se dio inicio a una tensa relación diplomática de ambos países con acciones más que polémicas del lado cafetero.

Por ello, autoridades de nuestro país exigieron una reunión de emergencia con sus homólogos colombianos para dejar en claro este conflicto el cual llegó a cobrar tintes bélicos en las últimas semanas. Esto finalmente fue confirmado por el Canciller en una reciente entrevista con un dominical.

Reunión Perú-Colombia será el 12 de septiembre

El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, estuvo en Punto Final conversando sobre diferentes temas. Acerca del conflicto con el gobierno colombiano por la Isla Santa Rosa, el canciller señaló que la reunión con las autoridades del vecino país de Colombia se dará el próximo viernes 12 de septiembre en el marco de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera.

Aquí se presentarán los argumentos de ambas naciones por la soberanía de dicha isla. Como se recuerda, el Ejecutivo, liderado por Dina Boluarte, ha indicado en todo momento que no hay nada que discutir ya que el territorio en presunta disputa pertenece al Perú.

"El 12 de setiembre nos vamos a reunir en Lima, en la Comperif. Nos vamos a reunir porque, efectivamente, los dos países (Perú y Colombia) hemos accedido a conversar (...) Vamos a tocar el tema de la navegabilidad en el río Amazonas, algo que es muy importante", indicó.

Buscará retomar relaciones con México

Con México se atraviesa por una situación similar a la de Colombia lo cual ha generado un alejamiento entre ambos países a nivel diplomático. La razón de ello es la postura de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre la situación del exmandatario, Pedro Castillo.

La lideresa acusó a la administración de Dina Boluarte se perseguir políticamente al 'Profesor' siendo encarcelado injustamente. Por ello, Schialer aseguró que intentará retomar el buen entendimiento entre ambas naciones.

"Los hombres de negocio, mexicanos y peruanos, las inversiones mexicanas en el Perú, estos siguen esforzándose, pero (...) si tuviéramos una mejor relación, estaríamos duplicando, multiplicando (las inversiones)", añadió.

De esta manera, el canciller Elmer Schialer confirmó que se reunirá con autoridades del gobierno colombiano para evaluar el tema limítrofe por la isla de Santa Rosa.