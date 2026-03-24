Donald Trump asegura victoria contra Irán: " La guerra ha sido ganada"

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la guerra contra Irán "ha sido ganada" y arremete contra los medios de comunicación por presunta mal información respecto al estado actual del conflicto en Medio Oriente. "Los únicos que quieren mantenerla viva", indican.

Trump asegura victoria contra Irán

En su última conferencia de prensa, Donald Trump aseguró que ha vencido en la guerra contra Irán. Ello, tras casi un mes del inicio del ataque bélico propiciado desde Washington con Israel y que dio con la muerte del líder supremo, Alí Jameneí.

Recientemente, Trump había anunciado una tregua de cinco días en ataques contra infraestructuras energéticas. Sin embargo, ha desplegado cerca de 3.000 soldados de una de las grandes fuerzas de élite del ejército estadounidense hacia Oriente Próximo.

Además, de las negociaciones que habrían contra Irán, indicó que la guerra contra los ayatolas ya estaba "ganada", acusando a los medios de comunicación de intentar "mantener vivo" el conflicto.

"La guerra en Irán se ha ganado. Los únicos que quieren mantenerla viva son los medios de comunicación que difunden noticias falsas"

PRESIDENT TRUMP: The war in Iran has been won.



The only one that likes to keep it going is the fake news. pic.twitter.com/pAYfeglpzJ — Department of State (@StateDept) March 24, 2026

Irán desmiente inicio de negociaciones

Pese a que Washington asegura que se ha establecido un diálogo entre las naciones involucradas, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, desmintió tal anuncio.

A través de la Islamic Republic News Agency (IRNA), el canciller iraní precisó que la postura del régimen continúa respecto al bloqueo sobre el estrecho de Ormuz.

"La posición de Irán sobre el Estrecho de Ormuz y los requisitos previos para poner fin a la guerra permanece exactamente igual que antes", indicó.

Indicó además que Estados Unidos habría propuesto poner fin a la guerra mediante "países amigos", mas la solicitud ser haría bajo los "principios" de Washington, alegando a que no se trataría de una acuerdo equitativo.

En esa misma línea, volvió a indicar que si la centrales energéticas o similares infraestructuras vitales son atacadas, el invasor tendrá que soportar una "reacción firme, inmediata y eficaz".