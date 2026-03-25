La Victoria: Reabren tramo de la Av. 28 de Julio con Manco Cápac que estuvo cerrado por obras de la Línea 2

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La congestión vehicular en La Victoria tuvo un respiro este martes con la reapertura de un tramo clave de la avenida 28 de Julio, cerrado desde octubre de 2020 por las obras de la Línea 2 del Metro de Lima. Tras una larga espera, la liberación de tres carriles devuelve fluidez al tránsito y genera un sentimiento mixto entre vecinos y transportistas.

El tramo liberado

La Municipalidad de La Victoria informó que se retiró el cerco de obra de la estación E-14 "Manco Cápac", habilitando aproximadamente 150 metros de vía —equivalente a dos cuadras— en sentido este-oeste. Con ello, cerca de nueve empresas de transporte público retomaron su recorrido habitual hacia el Centro de Lima, beneficiando también al transporte privado y de carga.

Retiraron cerco que rodeaba parte de la Plaza Manco Cápac que conecta a La Victoria con el Centro de Lima.

Los desvíos que marcaban la rutina

Durante más de cinco años, los buses que transitaban por 28 de Julio tuvieron que realizar un recorrido alterno: doblar por Av. Manco Cápac, desviar por Jr. García Naranjo y retomar 28 de Julio volviendo a doblar por Av. Iquitos. Este desvío generó mayores tiempos de viaje, congestión y malestar entre usuarios y choferes, convirtiéndose en un símbolo de la demora de las obras.

La estación Manco Cápac registra un avance cercano al 99 %. Como parte de los trabajos, se repusieron calzadas, rampas, veredas y áreas verdes, además de señalización horizontal y vertical.

La Policía Nacional brinda apoyo para ordenar la circulación en los carriles liberados. Esta reapertura se suma a las realizadas previamente en las estaciones "Nicolás Ayllón" y "Circunvalación", mostrando un avance progresivo en la Línea 2.

Desvío durante el cierre del tramo de la Av. 28 de Julio.

El retiro del cerco genera alivio inmediato, pero también deja en evidencia la larga espera que soportaron vecinos y transportistas. Con la reapertura de la vía se espera un alivio progresivo del tránsito entre y de la fluidez en El avance de los proyectos de infraestructura en la capital.

La liberación del tramo marca un hito en el avance de la Línea 2; tras más de cinco años de desvíos y congestión, la reapertura devuelve fluidez al tránsito y ofrece un respiro a miles de usuarios. Sin embargo, el sentimiento ciudadano oscila entre el alivio por la mejora inmediata y la preocupación por el tiempo que aún queda para la culminación total de la obra, que sigue siendo una deuda pendiente con la ciudad.