Cancillería cancela Elecciones Generales en países del golfo pérsico por guerra en Medio Oriente

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Cancillería anunció que las Elecciones Generales 2026 del 12 de abril se cancelan en los países del golfo por la guerra en Medio Oriente. Así, se decidió tras la sesión del Comando de Crisis encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, junto con los jefes de las misiones diplomáticas en Medio Oriente.

Cancelan Elecciones Generales en Medio Oriente

La reciente sesión del Comando de Crisis en medio Oriente, liderada por Hugo de Zela, evaluó la escalada de la guerra suscitada entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Por ello, funcionarios diplomáticos de los países del golfo pérsico brindaron las actualizaciones del manejo del conflicto respecto a los connacionales que habitan en estas zonas.

Durante la reunión se evaluaron los riesgos que implicarían permanecer en la zona ante la gravedad de que el conflicto se prolongue; peligros que enfrentan los compatriotas residentes y varados.

Así, se decidió que la comunidad peruana que permanece en los países involucrados en el conflicto como Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Kuwait y Líbano no acudirían a votar en los próximos comicios del 12 de abril.

La postura fue comunicada de inmediato ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), tras recibir los reportes y para garantizar la seguridad de la comunidad peruana.

Acordaron una rápida evacuación de connacionales

Tal coordinación realizada vía virtual contó con la participación del viceministro Félix Denegri y funcionario de los órganos de línea, con los jefes de las misiones diplomáticas en el Medio Oriente. Con estos, se acordó reforzar las acciones para la evacuación de todos los connacionales en tránsito, que quedaron varados.