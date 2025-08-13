Caos en San Juan de Lurigancho: Enfrentamiento entre presuntos barristas deja un fallecido y dos heridos

13/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un enfrentamiento entre presuntos barristas en la zona de Bayóvar, en San Juan de Lurigancho, dejó un fallecido y dos personas heridas, así como múltiples daños en el lugar donde se registró la gresca.

Enfrentamiento de presuntos barristas

El hecho se dio cuando, según los videos grabados por vecinos, un grupo de hasta 200 personas de Universitario de Deportes que realizaban una caminata en dirección a la intersección de la avenida Mariátegui con la avenida Héroes del Cenepa. Según los moradores, intentaban invadir la zona conocida como territorio de Alianza Lima, un acto que desató el terrible enfrentamiento.

Los jóvenes de ambos equipos comenzaron a agredirse haciendo uso de palos, artefactos pirotécnicos, machetes y hasta con armas de fuego, generando pánico entre los residentes, quienes optaron por salvaguardar su seguridad ingresando a sus viviendas. La víctima mortal sería un joven del equipo de la U, según afirmaron los vecinos, falleció de una forma muy violenta.

"Serenazgo vino cuando ya estaba muerto el chico, recién viene serenazgo a botar. Un patrullero [llegó] con dos efectivos. Una pena el chico. [Usaron] rocas, palos, piedras, machetes, era un manchón contra uno tirado, [era] de la U", contó uno de los testigos.

Cabe señalar que, durante el desplazamiento de los barristas y la confrontación se encontraban presentes efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), sin embargo, no lograron detener ni evitar el conflicto.

Viviendas dañadas

No solo se perdió una vida y se hirió a dos personas, también se registraron daños materiales, en viviendas y vehículos que se encontraban en la vía pública. En las imágenes se observa un carro con el parabrisas completamente roto, cuyos pedazos de vidrios se encontraban desperdigados sobre la unidad y el suelo.

Asimismo, hay ventanas de varias viviendas que están rotas, esto debido al impacto de piedras lanzadas durante el enfrentamiento. Los residentes dieron a conocer que no es la primera vez que se registra un hecho similar en la zona, pues este viene a ser la tercera disputa entre barristas en el lugar.

Hasta el momento no se ha informado de la detención de alguno de los involucrados, sin embargo, un patrullero ha estado recorriendo los alrededores de la zona para intentar identificar a alguno de los implicados.