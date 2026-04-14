Robo en manada en el centro histórico de Lima: Ocho sujetos asaltan joyería y huyen en motos lineales

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La inseguridad en la capital parece de nunca acabar. Esta vez, ocho sujetos asaltaron una joyería ubicada al interior de una galería en el jirón Camaná y luego huyeron a bordo de motos lineales con dirección a Lima Norte.

Ocho sujetos roban joyería en el centro histórico de Lima

Por suerte, las cámaras de seguridad del establecimiento registró cada detalle de este violento atraco en manada realizado a las 8 de la mañana de este martes 14 de abril. En las imágenes se observa como los ladrones reducen al personal de seguridad y con arma en mano procede a sustraer lo que encontraban a su paso.

Lamentablemente, cada uno de los malhechores tenía el casco de la motocicleta puesto por lo que sus rostros no pudieron ser captados por las cámaras. Fueron varios segundos donde esta banda cargó con toda la mercadería que podían en bolsas y mochilas.

Incluso, los sujetos realizan disparos al aire para amedrentar a los propietarios. Con su botín en manos, los facinerosos emprendieron huida a bordo de motos lineales con dirección a Lima Norte. Por su parte, los trabajadores no salían de su asombro luego de lo sucedido e incluso parece que se reprochaban entre si.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | A plena luz del día, ocho sujetos asaltaron una joyería ubicada en una galería del jirón Camaná, en el Cercado de Lima. Cámaras de seguridad registraron el preciso instante del violento atraco. Facinerosos huyeron en motos lineales tras perpetrar el... pic.twitter.com/P0LBaFEPiI — Exitosa Noticias (@exitosape) April 14, 2026

Agentes de la Policía Nacional del Perú atendieron la emergencia llegando hasta esta galería ubicada frente a la plaza Francia, exactamente en la cuadra nueve del jirón Camaná. Los efectivos iniciaron con las diligencias de rigor para dar con la captura de los atracadores.

Segunda joyería robada en menos dos días

Es importante precisar que esta es la segunda joyería asaltada en las últimas 48 horas ya que durante la noche del domingo 12 de abril, un establecimiento en el Jirón de la Unión fue robado por sujetos desconocidos.

Según lo que Exitosa pudo conocer, los ladrones aprovecharon que la zona no contaba con seguridad ya que los efectivos de la PNP resguardaban en esos momentos los locales de votación durante las elecciones generales.

Según comentó la dueña del local a nuestro medio, un total de 200 mil dólares en mercadería fue lo que se llevaron estos sujetos. Lo peor de todo es que también se llevaron las cámaras de seguridad para no poder ser identificados por las autoridades.

De esta manera, un grupo de ocho sujetos asaltó un local de venta de joyas ubicado en el centro histórico de Lima durante las primeras horas de este martes 14 de abril en la cuadra 9 del Jirón Camaná.