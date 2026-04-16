Óscar del Turismo 2026: Conoce las categorías donde Perú compite para ser el mejor destino del mundo

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La élite del turismo mundial vuelve a poner sus ojos en el sur del continente. Ha iniciado oficialmente la competencia en la 33.ª edición de los World Travel Awards Sudamérica 2026, y el Perú se perfila una vez más como el gran favorito para dominar la gala.

Con el objetivo de reafirmar su estatus como destino imperdible, el país ha logrado asegurar su presencia en las ternas más competitivas, buscando revalidar títulos históricos que han impulsado la marca país a niveles globales.

¿Qué son los World Travel Awards?

Los World Travel Awards (WTA) se establecieron en 1993 para reconocer, recompensar y celebrar la excelencia en todos los sectores de la industria del turismo. En la actualidad, la marca WTA es reconocida mundialmente como el máximo sello de calidad y los ganadores establecen el punto de referencia al que aspiran todos los demás.

Teniendo en cuenta las destacadas participaciones y triunfos de nuestro país en ediciones anteriores de este prestigioso certamen internacional, el Perú se ha convertido en un importante competidor y aspira a revalidar su condición de favorito.

¿Hasta cuándo se puede votar?

La votación comenzó el 30 de marzo y finalizará el 12 de junio de 2026, pero no hay que esperar a esa fecha ni el último momento para votar por las candidaturas del Perú y superar los cuatro galardones obtenidos en la edición 2025.

Nominaciones del Perú en los WTA Sudamérica 2026

Nuestro país concursa este 2026 con 21 nominaciones, cinco más que las del año anterior, en categorías que comprenden desde la mejor atracción turística. Las nominaciones en las que Perú busca consagrarse como el mejor de Sudamérica en los World Travel Awards 2026 son las siguientes:

Mejor Atracción turística de Sudamérica: Machu Picchu Mejor Destino Cultural de Sudamérica Mejor Destino Culinario de Sudamérica Mejor Destino Verde de Sudamérica Destino Turístico Líder de Sudamérica Mejor Destino de Turismo de Aventura de Sudamérica Destino Líder de Naturaleza de Sudamérica Destino Líder de Playa de Sudamérica: Máncora Destino Líder de Cruceros de Sudamérica Destino Líder de Avistamiento de Ballenas de Sudamérica Destino Líder de Turismo Deportivo de Sudamérica Destino Turístico Juvenil Líder de Sudamérica Destino más Romántico de Sudamérica: Lima Destino Líder para Viajes de Negocios de Sudamérica: Lima Destino Líder de Escapada Urbana de Sudamérica: Lima Mejor Destino Urbano de Sudamérica: Lima Ciudad Cultural Líder de Sudamérica: Lima Destino Líder de Festivales y Eventos de Sudamérica: Lima Destino Líder para Reuniones y Conferencias de Sudamérica: Lima Premio de Turismo Responsable de Sudamérica: Sendero de las Llamas Mejor Oficina de Turismo de Sudamérica: Promperú

La presencia del Perú en los World Travel Awards 2026 no es solo una cuestión de trofeos; es la consolidación de una industria que genera miles de empleos y posiciona al país como un referente de excelencia.