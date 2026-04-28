¡Capacitaciones en mayo! Minedu lanza ciclo de cursos con inscripción vía web para el próximo mes

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En favor de la educación y reforzamiento de distintos conocimientos, el Ministerio de Educación impartirá un ciclo completo de cursos llamado "Publicar con ventaja: Técnicas modernas para producir artículos de alto impacto".

¿Qué informaciones se abordarán en los cursos?

Los cursos que se darán en el ciclo, englobará distintas categorías indispensables en el proceso de investigación académica. Este recorrido comprende desde la selección de revistas científicas hasta el uso ético de herramientas de inteligencia artificial.

Asimismo, según las declaraciones de la ministra de Educación, María Esther Cuadros, menciona que las investigaciones son una gran importancia para el desarrollo del Perú.

"Desde el Minedu, estamos comprometidos para ofrecer herramientas concretas que permitan a nuestros docentes y estudiantes producir conocimiento de calidad, con estándares internacionales y con impacto real en la sociedad", indicó.

Dicho proyecto busca solucionar a uno de los principales desafíos del sistema universitario: consolidar una cultura de investigación sólida, capaz de generar conocimiento relevante, pertinente y con impacto internacional.

Por medio de este marco, el Minedu reafirma su compromiso de acompañar a las universidades en el desarrollo de competencias investigativas que contribuyan al cierre de brechas y al posicionamiento del Perú en el ámbito académico global.

Página web que recibe inscripciones para el ciclo formativo.

¿Cuánto tiempo durará el ciclo formativo?

El ciclo formativo se llevará a cabo en un tiempo de cuatro sesiones que serán durante todo el mes de mayo.

Entre los temas destacan estrategias para elegir revistas científicas y evitar rechazos, el uso responsable de inteligencia artificial en la investigación, técnicas para responder a revisores y metodologías para estructurar artículos publicables desde el inicio.

Las personas interesadas en participar en este ciclo de webinars pueden registrarse en el siguiente enlace: https://forms.office.com/r/eVjzUDGJcp

Cursos para los educadores

Además, los webinars que están dirigidos a docentes, investigadores, estudiantes y gestores universitarios, se transmitirán de manera gratuita a través de Facebook Live del Minedu y la plataforma PerúEduca.

De completar la participación en estas transmisiones, los participantes podrán acceder a una constancia oficial que certifique su intervención en esta modalidad.

Mediante esta iniciativa, el uso de este tipo de tecnologías aporta mayor conocimiento a los educadores, pero sobre todo a las futuras generaciones que pueden ejecutar investigaciones que descubran nuevos tópicos que son necesarios abordar en el mundo.

En conclusión, el éxito de material con respaldo científico, puede generar un cambio a nivel global y representar al país de manera óptima en gestiones que se requiera respaldo con información contrastada.