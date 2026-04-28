Cielos sin fronteras: Perú y Bolivia liberan el transporte aéreo para impulsar comercio y conectividad regional

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de una nota de prensa difundida hoy, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), por medio de la Dirección General de Aeronáutica, ingresó un documento que certifica la liberación del transporte aéreo entre Perú y Bolivia.

El objetivo de esta medida es eliminar las diferentes barreras de acceso y promover la libre competencia en beneficio de la población y la economía.

Beneficios de las nuevas medidas aéreas

Asimismo, según los acuerdos establecidos, se ha ejecutado la sexta libertad del aire para el transporte de pasajeros y carga. Esta medida, hará posible que las aerolíneas movilicen usuarios que se encuentren entre el territorio nacional.

De manera positiva, estas actualizaciones harán que la población obtenga una mejor oferta de vuelos, mejores tiempos de conexión y tarifas mucho más competitivas en el mercado regional.

"Este acuerdo representa un paso firme hacia la modernización de nuestra política de cielos abiertos. Al integrar de manera más efectiva los mercados de Perú y Bolivia, no sólo impulsamos el turismo y los negocios, sino que brindamos a los ciudadanos un servicio de transporte aéreo más accesible, moderno y de alta calidad" sostuvo el ministro Aldo Prieto.

Presentación del Memorándum de Entendimiento con el Estado Plurinacional de Bolivia.

Además, el documento promovido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, establece la apertura de la séptima libertad del aire, este punto aplica directamente para el transporte de carga.

Transporte de carga tendrá mejores gestiones

Esto permitirá que las aerolíneas operen rutas de mercancías entre terceros países sin que el vuelo tenga que iniciar o finalizar en su país de origen, lo que amplía la flexibilidad operativa del sector.

Con esta disposición, se busca dinamizar el comercio exterior y optimizar la logística aérea, facilitando que los productos peruanos lleguen a sus destinos de manera más rápida y eficiente.

Además, el marco normativo se articula con la Decisión 582 de la Comunidad Andina (CAN), lo que refuerza la integración regional.

El acuerdo permite la designación múltiple de operadores y habilita a las aerolíneas a establecer códigos compartidos y acuerdos de cooperación comercial con terceros países, ampliando así la conectividad y la red de rutas disponibles en la subregión.

En conclusión, estas medidas modernizan el transporte aéreo entre Perú, Bolivia y la región andina, porque brindan flexibilidades en la conectividad. Incluso, dan paso a mayor competencia y cooperación entre aerolíneas para que se generen oportunidades en favor del desarrollo económico regional.