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Titular del Minedu confirma que no asistirá a Comisión de Educación: "No fue posible reprogramar"

A través de un oficio, la ministra de Educación, María Cuadros Espinoza, comunicó que no asistirá a la Comisión de Educación del Congreso a la que fue citada para responder por el recorte del Programa Integral de Becas.

Titular del Minedu no asistirá a la Comisión de Educación del Congreso.
Titular del Minedu no asistirá a la Comisión de Educación del Congreso. (Minedu)

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 28/04/2026

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En las últimas semanas se ha conocido sobre una serie de irregularidades dentro del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) el cual afectó a cientos de jóvenes que buscaban realizar estudios de postgrado en el exterior.

Titular del Minedu no asistirá a Comisión del Congreso

Por ello, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República citó a la titular del Ministerio de Educación, María Esther Cuadros para que responda por el déficit de presupuesto reportado. Sin embargo, la integrante del Gabinete envió un oficio confirmando que no asistirá a esta sesión extraordinaria.

A través de un oficio, la Secretaría General del Minedu comunicó formalmente esta situación a la Comisión, trasladando las disculpas correspondientes y solicitando se dispense la inasistencia.

Además, el documento señala que el despacho de Cuadros Espinoza no logró reprogramar sus actividades ya pactadas debido a que la citación llegó a su mesa de partes el último viernes 24 de abril pasada las 11 de la noche.

Titular de Minedu confirmó que no asistir a la Comisión de Educación.
Titular de Minedu confirmó que no asistir a la Comisión de Educación.

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"Debido a la poca antelación, no fue posible reprogramar la agenda previamente comprometida de la titular del sector para la fecha y hora señaladas", señaló el oficio.

Remitirán informe técnico

Dentro de la citación formulada por este equipo de trabajo del Congreso, se exigió informar sobre el uso del presupuesto asignado por el Ejecutivo. Esto se da luego que se acusara a la cartera de utilizar este dinero para otra situación y no para continuar con el financiamiento a decenas de jóvenes que ya tenían la admisión en universidades del exteriores, pero ya no podrán continuar con sus estudios por el déficit de becas.

Por ello, el Minedu señalo en este documento que enviarán un informe escrito con todos los detalles solicitados por dicha comisión.

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"Asimismo, se informó que, en las próximas horas, el Minedu remitirá un informe técnico detallado sobre los temas que son materia de la convocatoria, a fin de contribuir con la información requerida", señalaron.

Finalmente, el despacho de Educación 'reafirmó su disposición permanente al diálogo y a la coordinación con el Parlamento en el marco del respeto institucional y la transparencia.

De esta manera, la ministra de Educación, María Esther Cuadros Espinoza, confirmó, a través de un oficio, que no asistirá a la citación de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República. La cita estaba programada para este martes 28 de abril a las 11:00 a.m.

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