Mario Irivarren revela que Tabata Suárez lloró cuando le pidió que sea su novia y aclara: "Todavía no convivimos"

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Irivarren reveló detalles de la romántica declaración con la que le pidió a Tabata Suárez que se convirtiera oficialmente en su novia. El exchico reality contó cómo organizó este especial momento durante un viaje a Huancaya y confesó que la tripulante de cabina terminó llorando de emoción al recibir el anillo que le entregó.

¿Mario le propuso matrimonio a Tabata?

Durante una reciente edición del pódcast 'La Manada Galáctica', el popular 'Calavera coqueta' decidió aclarar las especulaciones que surgieron en redes sociales luego de que Tabata mostrara la joya que recibió de su pareja. La imagen despertó rumores sobre una posible propuesta de matrimonio, por lo que el conductor explicó cuál fue la verdadera intención de su regalo.

Mario precisó que el anillo no representaba un compromiso matrimonial, sino el símbolo con el que le pidió oficialmente a Tabata que fuera su novia. De esta manera, descartó que ambos estén pensando en casarse por ahora y explicó que la entrega de la joya formó parte de una declaración sentimental que preparó especialmente para su pareja.

El exchico reality también recordó que el momento ocurrió durante su viaje a Huancaya, cuando ambos se encontraban en la habitación del hotel. Allí, después de dedicarle unas palabras románticas, sacó el anillo y se lo entregó. Según relató, Tabata se emocionó tanto que derramó algunas lágrimas, una reacción que convirtió la experiencia en un recuerdo muy especial para los dos.

"Le dije algunas palabras muy bonitas y acto seguido saqué el anillo. Se lo di, se lo entregué y fue un momento muy lindo, muy íntimo, muy feeling. La Tabata, que nunca llora, derramó un par de lágrimas así de emoción", recordó.

¿Mario y Tabata ya conviven?

Por otro lado, Mario contó que su relación con Tabata atraviesa una etapa importante, pues ambos se conocen desde hace más de 14 años y recientemente celebraron su primer mes como enamorados. Antes de oficializar su vínculo, también habían compartido un viaje a Puerto Rico, que recordó como una experiencia agradable.

Finalmente, el conductor explicó que todavía no conviven, aunque suelen pasar bastante tiempo juntos y él se queda frecuentemente en casa de Tabata. En ese sentido, señaló que viajar les permite compartir las 24 horas del día y conocer mejor su dinámica como pareja.

"Nosotros no convivimos todavía, pero me quedo mucho con ella. Pero en un viaje convives 24/7, entonces esta es una buena prueba para ver qué tal nos desenvolvemos estando juntos todo el día", concluyó.

De esta manera, Mario Irivarren compartió detalles inéditos del inicio de su romance con Tabata Suárez y aclaró el verdadero significado del anillo que le regaló. Aunque todavía no conviven, ambos disfrutan pasar tiempo juntos y fortalecer su relación, que comenzó oficialmente tras una declaración romántica que emocionó hasta las lágrimas a la tripulante de cabina.