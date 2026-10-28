"Para todo hay un límite": Pamela Franco sigue firme en su denuncia contra Pamela López

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela Franco se pronunció públicamente en medio de la denuncia que sigue contra Pamela López por presunto maltrato psicológico y explicó los motivos que la llevaron a acudir a las autoridades. La cantante de cumbia defendió su decisión de tomar acciones legales y dejó en claro que su intención no es impedir las críticas, sino poner límites a los comentarios que considera ofensivos.

Pamela Franco sigue firme en su demanda contra Pamela López

Durante un homenaje que recibió en Ventanilla, la intérprete de 'Dile la verdad' abordó la controversia y sostuvo que respeta la libertad de expresión, tanto de los usuarios de redes sociales como de las figuras públicas. Sin embargo, consideró que este derecho no debería utilizarse como justificación para recurrir a insultos o expresiones que puedan denigrar a otras personas.

En ese sentido, Pamela Franco explicó que los calificativos que Pamela López habría empleado en medios de comunicación y plataformas digitales fueron determinantes para presentar la denuncia. La cantante precisó que no pretende silenciar a quienes tienen una opinión diferente sobre ella, pero considera necesario establecer límites cuando los comentarios, desde su perspectiva, sobrepasan el respeto que debe existir entre las personas.

"Yo no quiero callar a nadie, la libertad de opinión y de expresión existe, pero se están extralimitando... Respeto la opinión de lo que cada quien pueda pensar de mí, pero creo que para todo hay un límite", expresó para 'Arriba mi gente'.

Asimismo, la artista manifestó que su reclamo busca generar una reflexión sobre el uso de la libertad de expresión y las consecuencias de emplear términos que puedan afectar la dignidad de alguien. De esta manera, defendió su postura frente a las críticas y explicó que decidió recurrir a las autoridades para que su caso sea evaluado por las instancias correspondientes.

"Quiero dar una lección porque en general no están llevando bien el tema de libertad de expresión a un tema de poner adjetivos, de insultar y denigrar a personas. Yo no soy nadie para catalogar, señalar ni menos para desear el mal a nadie", agregó.

Por su parte, la abogada de Pamela Franco confirmó que el procedimiento legal continuará y que no tienen previsto abandonar el caso. La representante legal señaló que agotarán las vías disponibles con el objetivo de establecer un precedente frente a los presuntos agravios atribuidos a Pamela López. Así, la controversia entre ambas continúa en el ámbito legal, mientras la denuncia sigue su curso.