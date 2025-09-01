Carabayllo: Familia exige cadena perpetua para joven que asesinó a sangre fría a madre e hija

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los familiares de Ana Lucía del Portal, de 23 años, y Nancy Carrión, de 64 años, se reunieron en los exteriores de la sede del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer, en Carabayllo, para pedir justicia y una condena ejemplar para el asesino de la madre e hija.

Doble feminicidio en Carabayllo

El culpable de este hecho que vistió de luto a una familia, fue el asesino confeso Sebastián Benjamín Chacón Zambrano, quien era enamorado de Ana Lucía. En diciembre del 2024 acudió a la casa de la joven y aprovechó que su padre y hermana mayor salieron para cometer el crimen.

Posteriormente, llamó al papá de la joven para informar de un robo en su domicilio y que los ladrones habían herido a Ana Lucía y Nancy. Ante ello, alertó a sus vecinos para que acusan a su vivienda y brinden auxilio a su hija y esposa, sin embargo, cuando llegaron encontraron a Chacón tranquilo, lo que causó sospechas.

De acuerdo con la tía, la víctima había contando a unas amigas de la universidad sobre el fin de su relación. Por ello, la hipótresis de la familia señala que Sebastián no aceptó que acabó con el vínculo y acudió a la vivienda.

Familia pide cadena perpetua

A casi un año de su asesinato, Sebastian Chacón se encuentra cumpliendo una prisión preventiva en un penal, una medida que vence el 13 de septiembre. Los familiares y amigos de las víctimas acudieron a los exteriores de Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer.

Exitosa pudo conversar con el padre y esposo de las víctimas, William del Portal, quien solicita que varíe la acusación fiscal para lograr que el culpable sea sentenciado a cadena perpetua.

"Tenemos dos objetivos, que se le acuse con cadena perpetua por feminicidio agravado y tienen todos los elementos para hacerlo, solamente le estamos pidiendo al fiscal que haga su trabajo, porque durante ocho meses ya sacó todas las pericias necesarias, porque el feminicida es confeso, lo han agarrado en flagrancia ha sido con gran crueldad, con gran maldad este asesinato", explicó.

El hombre señaló que en varias oportunidades se ha reunido con el fiscal y pese a ello está acusando con imputaciones menores, las constantes visitas le recuerdan a él y a su hija el terrible hecho, algo que no les permite superar la pérdida.

"Lo único que queremos es que esto no quede impune, que este caso sea castigado con la severidad que se le merece. Cadena perpetua por doble feminicidio y todas las agravantes del caso para acusarlo, esto es lo que esperamos del fiscal", señaló.

Cabe señalar que el Programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables viene brindando apoyo psicológico al padre y hermana de las víctimas, quienes se han mudado debido a que el asesinato ocurrió en su hogar. Es por ello que, los familiares piden un cambio en la acusación para lograr cadena perpetua por doble feminicidio.