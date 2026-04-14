Carabayllo: Ministro del interior concreta junto a la PNP integración de cámaras en transporte público

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras la ola de delincuencia que se vive en el país y con la finalidad de prevenir actos criminales, el Ministro del Interior, José Zapata impulso el correcto funcionamiento del centro de monitoreo de la empresa Nueva América en Carabayllo.

Prevención a la delincuencia

Estas cámaras de vigilancia se han colocado en la Central de Emergencia 105 y en el Centro de Comando, Control, Computo y Comunicaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Transporte público contará con cámaras de videovigilancia

El Ministro del Interior junto con el comandante general de la PNP, el general de policía Óscar Arriola, asistió esta mañana al patio de maniobras de la empresa de transporte Nueva América, en el distrito de Carabayllo para verificar el óptimo funcionamiento del centro de monitoreo.

Asimismo, supervisaron las medidas tomadas para la pronta interconexión con el sistema de videovigilancia policial que promete brindar mayor tranquilidad a los ciudadanos.

Se espera mayor rapidez y eficacia

El ministro Zapata, sostuvo que luego de una reunión con los dirigentes transportistas de Lima Norte, reconoció el compromiso con la seguridad al aceptar la innovación que se dará con esta implementación tecnológica que buscar garantizar protección a los usuarios y trabajadores.

De igual forma, resaltó que la instalación progresiva de las cámaras del transporte público a la Central 105 y al C4 de la PNP ayudará a mayor rapidez y eficacia frente al delito. Incluso, se podrá ver la identificación de personas requisitoriadas, detección de armas de fuego y activación de botón de pánico.

"Es nuestro compromiso recuperar las calles y devolver la tranquilidad a ustedes, señores transportistas, y a sus familias. Sigamos trabajando juntos para fortalecer la seguridad en el transporte", afirmó Zapata

La actividad contó con la participación de autoridades policiales, representantes del sector Interior y actores del transporte, evidenciando un esfuerzo conjunto para fortalecer la seguridad.

En ese sentido, el jefe de la Región Policial Lima, general PNP Jorge Castillo, precisó el compromiso con la prevención del delito en el transporte público.

Ministro del Interior José Zapata en Carabayllo

Finalmente, Samuel Aguilar, representante de la empresa Nueva América y dirigentes transportistas resaltaron el trabajo entre el sector público y privado para mejorar la seguridad.

Es decir, en conjunto, la participación de los involucrados refleja una compromiso compartido por medio de las cámaras instaladas fortaleciendo la vigilancia y el trabajo articulado entre autoridades en beneficio de la ciudadanía.