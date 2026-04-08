General PNP Óscar Arriola asegura que tasas de homicidios y extorsiones han disminuido

08/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, aseguró que la "batalla" que encabeza en contra del crimen está dando resultados positivos en el territorio nacional. Según cifras mencionadas por la autoridad policial este miércoles 8 de abril el Perú habría "amanecido" con una reducción de cifras en homicidios y denuncias de extorsiones.

PNP asegura reducción de crimen

Este miércoles se realizó la inauguración del centro de monitoreo de videovigilancia de la empresa de transporte Santa Catalina S. A en el distrito de San Juan de Lurigancho. Como se conoce, el sector de transportes padece de las amenazas y crímenes por parte de las organizaciones criminales, ante ello, las autoridades encargadas de la seguridad buscan involucrarse en la protección de sus trabajos.

Durante la ceremonia se contó con la participación del ministro del Interior, José Zapata, y de la máxima autoridad de la PNP, Óscar Arriola, quien aseguró que esta mañana el país "amaneció" con mejores resultados en la lucha contra el crimen.

"Hemos amanecido con una cifra del 10.98 de decrecimiento de los homicidios, del 41.90 del decrecimiento de extorsiones respecto a las denuncias", según Arriola.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | El general PNP Óscar Arriola estuvo presente en el centro de monitoreo de Santa Catalina desde donde aseguró que la tasa de homicidios y extorsiones han reducido de forma considerable en el país. "Hemos amanecido a una tasa de 10.98 de... pic.twitter.com/brW4GBHG2r — Exitosa Noticias (@exitosape) April 8, 2026

La institución policial bajo el mandato de Arriola estaría "trabajando día a día" para disminuir la incidencia de los hechos delictivos a nivel nacional "porque esto es una batalla", precisó.

Desde el centro de monitoreo de Santa Catalina

El anuncio brindado por Arriola se desarrolló en el marco del inicio de operaciones en el centro de monitoreo instalado por la empresa Santa Catalina.

Esta empresa de transporte cuenta con 150 unidades en las cuales se han instalado botones de pánico, tecnología GPS y se viene incorporando cámaras de seguridad en los buses para monitorear en tiempo real las rutas. Con ello, se estaría dando un paso hacia una supervisión de la vida de los transportistas y, además, lograr tener pruebas de perpetuarse ataques en su contra.

El ministro del Interior, José Zapata, junto al titular del @MTC_GobPeru, Aldo Prieto, participó en el inicio de las operaciones del centro de monitoreo de videovigilancia de la empresa de transporte Santa Catalina S. A., en el distrito de #SJL. pic.twitter.com/Hvoy1jrSYe — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) April 8, 2026

El funcionamiento del botón de pánico emite una alerta inmediata a la Central 105 al momento en que se active el botón de pánico. Asimismo, las cámaras también se encontrarían integradas al sistema de la central y al C4.