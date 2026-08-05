Abogado casado es suspendido tras ser captado besando a una compañera de trabajo: Caso viral

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un abogado fue suspendido de sus funciones en un despacho legal tras ser captado en un momento comprometedor con una compañera de trabajo: la besó en un parque. La escena generó el debate en redes sociales.

¡Pese a ser casado! Abogado besó a su compañera

Muchas parejas hacen todo lo posible para hacer primar la confianza en su relación y más si se trata de un matrimonio. Sin embargo, no en todos es así, como el caso de infidelidad que se volvió viral en las últimas horas y que ha sorprendido a más de un usuario en TikTok.

Pues bien, en el material audiovisual de tan solo 39 segundos de duración, compartido por la cuenta de @jayguap3, se ve el preciso momento en que un joven se acerca con su celular para grabar a una pareja sentada en un banco de Central Park, en Nueva York. Si bien la escena parece mostrar a dos personas demostrando su afecto, lo que hay detrás generó el debate.

El hombre sería un abogado, que según el autor del video, estaría casado. Pese a mantener una relación y darse el sí en el altar, no dudó en besar a su compañera de trabajo.

"Busquen una habitación. Hay niños mirando", se escucha decir al joven que captó la escena y decidió subirla a la famosa plataforma china.

Al percatarse de la cámara, el letrado se queda en shock y suelta rápidamente a la mujer pidiendo al creador de contenido "dejar de grabar". La mujer solo sonríe de forma nerviosa.

Suspendido del trabajo tras serle infiel a su esposa

De acuerdo a los usuarios y a información publicada por Financial Times, el bufete del abogado decidió iniciar una investigación interna por la escena que acaparó las redes sociales y generó las molestias de miles de usuarios por el presunto caso de infidelidad.

Asimismo, medios estadounidenses sostienen que Nathaniel Cullerton, de 45 años, estaría casado con la bogada Moira Penza desde 2016, mientras que la otra mujer a quien besa en el parque, se desempañaba como asociada del mismo despacho legal. Mientras se realizan las diligencias, el abogado fue suspendido de sus funciones.

Reacciones al video del abogado en redes sociales

Como era de esperarse, el video se volvió viral rápidamente y generó cientos de reacciones en TikTok al ver el caso de una aparente infidelidad de un abogado con su compañera de trabajo. Algunos cuestionaron que las redes sociales pueden influir en la vida profesional de las personas.

Además, la escena sigue alimentando la discusión sobre la privacidad, la ética profesional y el impacto que tiene la exposición en internet. Sin embargo, otros cuestionan la veracidad del video.

Es así como en las redes sociales se evidenció un caso viral: un socio de un bufete de abogados fue sorprendido en actitud cariñosa (besándose) con una compañera de trabajo más joven en Central Park, pese a ser un hombre casado.