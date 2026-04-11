Carreras técnicas sin costo: Jóvenes y adultos pueden postular a institutos y estudiar GRATIS hasta por 3 años

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Si siempre quisiste estudiar una carrera técnica y nunca tuviste el dinero para costearlo, esta es tu oportunidad. Y es que diversos institutos públicos y escuelas pedagógicas de Lima Metropolitana han abierto su proceso de admisión para que jóvenes y adultos se formen como profesionales de manera gratuita por tres años.

La oportunidad es impulsada por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) con el objetivo de que este público etario encuentre estabilidad laboral y formación de calidad, y así asegura su futuro laboral.

¿Qué instituciones han abierto su proceso de admisión?

La iniciativa del DRELM inició en marzo, pero se extenderá hasta finales de abril . Si bien el proceso de admisión ya se inició en diversos institutos y escuelas pedagógicas públicas, en algunos todavía no comienzan, por lo que aún existe oportunidad de registrarse.

Lima Centro

IESTP Naciones Unidas — 28/03/2026

EESPP Emilia Barcia Boniffatti — 27/03/2026 y 28/03/2026

IES Diseño y Comunicación — 28/03/2026

IESTP José Pardo — 19/04/2026

IESTP Argentina — 29/03/2026

IESTP María Rosario Aráoz Pinto — 26/04/2026

IESTP Arturo Sabroso Montoya — 19/04/2026

Lima Este

IESTP Misioneros Monfortianos — 28/03/2026

IESTP Huaycán — 29/03/2026

IESTP Manuel Seoane Corrales — 29/03/2026

IESTP Magda Portal — 19/04/2026

IESTP Ramiro Prialé Prialé — 05/04/2026

Lima Norte

IESTP Carlos Cueto Fernandini — 29/03/2026

IESTP Luis Negreiros Vega — 26/04/2026

IESTP Manuel Arévalo Cáceres — 19/04/2026

Lima Sur

IESTP Fe y Alegría 61 - Santa Rafaela María — 18/04/2026

IESTP Fe y Alegría 75 — 22/03/2026

IESTP Lurín — 19/04/2026

IESTP Julio César Tello — 19/04/2026

IESTP Antenor Orrego Espinoza — 05/04/2026

IESTP San Francisco De Asís — 26/04/2026

IESTP Villa María — 19/04/2026

IESTP Gilda Liliana Ballivian Rosado — 05/04/2026

EESPP Manuel González Prada — 16/04/2026

ESTP Juan Velasco Alvarado — 19/04/2026

Si deseas conocer con mayor detalle la carreras técnicas ofrecidas por cada institución mencionada en la lista, puedes acceder a este enlace para tomar nota.

Asimismo, es importante precisar que cada institución ha establecido sus propias modalidades de evaluación, por lo que se recomienda visitar sus plataformas oficiales o llamar a sus canales de comunicación.

¿Cuáles son los requisitos?

Para participar en el proceso de admisión, los postulantes interesados deberán presentar la siguiente información:

Presentar DNI, partida de nacimiento y certificado de estudios básicos concluidos

Realizar el pago por derecho de inscripción según la institución elegida

En un contexto de alta demanda laboral, muchos jóvenes y adultos podrán tener la oportunidad de estudiar gratis una carrera técnica en institutos públicos y escuelas pedagógicas de Lima.