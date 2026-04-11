Carreras técnicas sin costo: Jóvenes y adultos pueden postular a institutos y estudiar GRATIS hasta por 3 años

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 11/04/2026
Si siempre quisiste estudiar una carrera técnica y nunca tuviste el dinero para costearlo, esta es tu oportunidad. Y es que diversos institutos públicos y escuelas pedagógicas de Lima Metropolitana han abierto su proceso de admisión para que jóvenes y adultos se formen como profesionales de manera gratuita por tres años.
La oportunidad es impulsada por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) con el objetivo de que este público etario encuentre estabilidad laboral y formación de calidad, y así asegura su futuro laboral.
¿Qué instituciones han abierto su proceso de admisión?
La iniciativa del DRELM inició en marzo, pero se extenderá hasta finales de abril. Si bien el proceso de admisión ya se inició en diversos institutos y escuelas pedagógicas públicas, en algunos todavía no comienzan, por lo que aún existe oportunidad de registrarse.
Lima Centro
- IESTP Naciones Unidas — 28/03/2026
- EESPP Emilia Barcia Boniffatti — 27/03/2026 y 28/03/2026
- IES Diseño y Comunicación — 28/03/2026
- IESTP José Pardo — 19/04/2026
- IESTP Argentina — 29/03/2026
- IESTP María Rosario Aráoz Pinto — 26/04/2026
- IESTP Arturo Sabroso Montoya — 19/04/2026
Lima Este
- IESTP Misioneros Monfortianos — 28/03/2026
- IESTP Huaycán — 29/03/2026
- IESTP Manuel Seoane Corrales — 29/03/2026
- IESTP Magda Portal — 19/04/2026
- IESTP Ramiro Prialé Prialé — 05/04/2026
Lima Norte
- IESTP Carlos Cueto Fernandini — 29/03/2026
- IESTP Luis Negreiros Vega — 26/04/2026
- IESTP Manuel Arévalo Cáceres — 19/04/2026
Lima Sur
- IESTP Fe y Alegría 61 - Santa Rafaela María — 18/04/2026
- IESTP Fe y Alegría 75 — 22/03/2026
- IESTP Lurín — 19/04/2026
- IESTP Julio César Tello — 19/04/2026
- IESTP Antenor Orrego Espinoza — 05/04/2026
- IESTP San Francisco De Asís — 26/04/2026
- IESTP Villa María — 19/04/2026
- IESTP Gilda Liliana Ballivian Rosado — 05/04/2026
- EESPP Manuel González Prada — 16/04/2026
- ESTP Juan Velasco Alvarado — 19/04/2026
Si deseas conocer con mayor detalle la carreras técnicas ofrecidas por cada institución mencionada en la lista, puedes acceder a este enlace para tomar nota.
Asimismo, es importante precisar que cada institución ha establecido sus propias modalidades de evaluación, por lo que se recomienda visitar sus plataformas oficiales o llamar a sus canales de comunicación.
¿Cuáles son los requisitos?
Para participar en el proceso de admisión, los postulantes interesados deberán presentar la siguiente información:
- Presentar DNI, partida de nacimiento y certificado de estudios básicos concluidos
- Realizar el pago por derecho de inscripción según la institución elegida
En un contexto de alta demanda laboral, muchos jóvenes y adultos podrán tener la oportunidad de estudiar gratis una carrera técnica en institutos públicos y escuelas pedagógicas de Lima.