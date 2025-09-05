Caso Furrey: Chofer que atropelló a streamer podría quedar en libertad hoy o mañana, según su abogado

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En una entrevista con Exitosa Noticias, Raúl Sotelo, el abogado de Pablo César Castillo, el chofer que embistió al streamer Antonio Crespo, conocido como Furrey, afirmó que su patrocinado podría quedar en libertad entre hoy o mañana. Según detalló, presentó peritajes que podrían cambiar el rumbo del proceso judicial.

Chofer que embistió a Furrey podría quedar libre

El pasado 9 de julio el creador de contenido, Furrey, conductor del podcast Todo Good, fue atropellado por un auto mientras cruzaba con su scooter la avenida Nicolás Arriola, en La Victoria. El impacto fue tan fuerte que tuvo que ser internado de inmediato en UCI de una clínica local, mientras que el chofer identificado como Pablo César Castillo, fue sentenciado a seis meses de prisión preventiva.

Sin embargo, en Exitosa, el abogado Raúl Sotelo señaló que presentó pericias de parte que señalan a Furrey como responsable del incidente que causó gran controversia. "Todas las patrañas y las mentiras se cayó", exclamó.

"El día de hoy la Cuarta Sala Penal debería tomar ya una decisión. Fuimos y nos han dicho que lo estaban trabajando y todo indica que mi patrocinado estaría saliendo hoy, viernes , o el día de mañana porque la audiencia de prisión preventiva se llevó a cabo el día lunes y ya pasaron 5 días y corresponde que salga en libertad porque es un abuso lo que se viene cometiendo contra el Sr. Pablo César Castillo", expresó el letrado.

Pericias de parte pondría en jaque el de la Fiscalía

La investigación de la defensa legal de Castillo diferiría a la presentada por el Ministerio Público, ya que el letrado indicó que no se ha podido establecer el color del semáforo vehicular respecto a su patrocinado, y que el incidente se encuentra grabado en los videos en blanco y negro, por lo cual, no se puede determinar si se pasó la luz roja.

La segunda conclusión fiscal "no ha podido determinar la velocidad" y tercero, la visibilidad de ambos conductores (auto y scooter) estaba obstruida por mallas metálicas de seguridad de color amarillo. Es decir, el perito de la Fiscalía "no habría podido confirmar nada", por lo cual, califica el encierro de su cliente como "una injusticia, abuso y arbitrariedad, probablemente por la influencia mediática del agraviado".

Furrey habría cruzado en luz roja

Seguidamente, el abogado Sotelo sostuvo que las diligencias que ellos realizaron demostrarían que quien cruzó indebidamente fue el propio Furrey.

Las investigaciones constaron en una serie de actividades técnicas como visita al lugar del accidente y determinar que había cinco semáforos peatonal y vehicular, que determinó que existían bordes prohibitivos que son dos muros en el paso peatonal que impide que cualquier vehículo como la scooter de Furrey pueda pasar y que el influencer "burló".

"El perito de parte (Coronel PNP en retiro, Adán Alvarado Ramos) ha concluido que la causa generadora del accidente es atribuible únicamente al conductor de la UB2, scooter, Antonio Crespo (Furrey) , por ingresar a la calzada sin respetar la luz roja del semáforo peatonal", sostuvo en Exitosa.

Asimismo, indicó que su patrocinado iba a una velocidad aproximada de 50 kilómetros por hora, detalle que podría cambiarlo todo en el proceso judicial al contradecir la hipótesis inicial que llevó a Pablo César Castillo a cumplir prisión preventiva.

De esta manera, el abogado Raúl Sotelo aseguró que los peritos de parte arrojaron que su patrocinado, Pablo César Castillo, estaba en luz verde y que fue Furrey quien incumplió las normas de tránsito. Asimismo, indicó que el conductor pronto saldrá en libertad.