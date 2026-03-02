RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Sorprendió con respuesta

¿Alianza Lima o Universitario? Arturo Vidal sorprende confesando en qué equipo peruano anheló jugar

El futbolista chileno Arturo Vidal fue el reciente invitado en el podcast conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Allí dio a conocer el equipo peruano en el cual le hubiera gustado jugar.

Arturo Vidal sorprende confesando en qué equipo peruano anheló jugar
Arturo Vidal sorprende confesando en qué equipo peruano anheló jugar (Foto: Composición Exitosa)

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 02/03/2026

El podcast 'Enfocados' estrenó su nueva temporada a lo grande teniendo como primer invitado del año al futbolista chileno Arturo Vidal, quien confesó en qué equipo peruano le hubiera gustado jugar e inclusive le expresó un buen augurio para que puedan ser campeones este año.

El equipo peruano en el que anheló jugar

El histórico con la selección de Chile sostuvo un diálogo en el programa digital conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, en el que hizo un repaso de toda su carrera hasta la actualidad en Colo Colo.

Además, dejó ciertas revelaciones que sorprendió a más de uno de los seguidores del espacio de YouTube así como en sus fanáticos. Entre estas se encontraba en qué equipo del Perú le hubiera gustado jugar.

Sin dudarlo, el apodado 'Rey Arturo' fue directo al afirmar que anheló formar parte de Alianza Lima, en el que actualmente milita su compatriota y amigo Esteban Pavez, a quien aprovechó desear todos los éxitos para la presente temporada.

"Nunca me ha tocado jugar en un equipo de Perú, me hubiese encantado jugar en Alianza Liam. Muchas gracias, se les quiere mucho. Le deseo mucha suerte a Alianza Lima, tengo un hermano que se fue para allá que es Pavez, ojalá le vaya muy bien y puedan ser campeones en este año", manifestó.

Así reaccionó Jefferson Farfán tras la confesión de Arturo Vidal

Hay que recordar que, Jefferson Farfán se formó y retiró en Alianza Lima, y en más de una oportunidad ha confesado que es el club de sus amores. Por lo que la respuesta de Arturo Vidal ocasionó que exprese una total algarabía junto a Guizasola, fiel a su estilo. 

La 'Foquita' comenzó a aplaudir y expresó de forma eufórica: "Arriba Alianza, saquen plata. ¡Saquen plata, car***!", a modo de solicitar que se contrate al volante chileno.

La rivalidad entre Perú y Chile

En el contexto futbolísitico Perú y Chile siempre serán rivales y en la conversación con Arturo Vidal no podía pasar desapercibido qué opinión tiene al respecto el exjugador de la Juventus.

"Con Perú siempre hay mucha rivalidad, también tenían a los '4 fantásticos', sabíamos que nos enfrentábamos a un gran equipo", expresó. A lo que Farfán dijo: "Que no ganamos ni m*****".

En la reciente edición del podcast 'Enfocados', el futbolista chileno Arturo Vidal sorprendió al confesar que le hubiera gustado jugar en Alianza Lima y aprovechó la ocasión para desearle éxitos para que puedan ser campeones en la actual temporada.

