Visita del papa: Migraciones recomienda usar plataforma para agilizar el control en el aeropuerto

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante el incremento de vuelos internacionales previstos por la visita del papa León XIV, Migraciones recomendó a los viajeros anticipar sus trámites y utilizar una plataforma digital que ayuda a realizar el prerregistro para el control en el aeropuerto.

Migraciones recomendó usar plataforma para agilizar control migratorio

La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que este procedimiento puede completarse desde un celular o una computadora dentro de las 48 horas previas a un vuelo internacional. De esta manera, los pasajeros podrán adelantar parte del proceso y aprovechar las alternativas tecnológicas.

Asimismo, quienes necesiten realizar el trámite directamente en el terminal aéreo podrán utilizar las máquinas de autoservicio instalados dentro del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, antes de pasar por los controles migratorios.

Una vez completado el proceso, los pasajeros habilitados podrán dirigirse a las puertas electrónicas, conocidas como E-Gates, y utilizar su pasaporte electrónico para realizar el control migratorio, siguiendo las indicaciones del sistema.

¿Quiénes pueden utilizar el MigraCheck?

Según precisó Migraciones, el servicio digital puede ser usado por ciudadanos peruanos mayores de edad y extranjeros que residan en el Perú. Una vez finalizado el prerregistro, quienes cumplan con las condiciones establecidas podrán utilizar las E-Gates ubicadas en la zona de llegadas internacionales del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

En el caso de los ciudadanos peruanos que cuenten con un pasaporte electrónico emitido en el extranjero, la entidad aclaró que podrán utilizar las puertas electrónicas a partir del segundo uso del documento de identificación.

Por ello, Migraciones exhortó a los viajeros que lleguen al país con motivo de la visita del papa León XIV a verificar con anticipación sus documentos de viaje, completar oportunamente el prerregistro y revisar las condiciones de uso de las puertas electrónicas.

¿El MigraCheck reemplaza el control migratorio?

La Superintendencia Nacional de Migraciones recordó que el MigraCheck no reemplaza el control migratorio ni garantiza la autorización automática de ingreso o salida del territorio nacional. Todos los pasajeros deberán cumplir con las verificaciones correspondientes y seguir las indicaciones de las autoridades competentes.

En ese sentido, la institución destacó que el uso de estas herramientas busca facilitar la experiencia de los viajeros y contribuir a una atención más ágil en el aeropuerto, especialmente ante el movimiento de pasajeros previsto por la visita del papa.

Finalmente, Migraciones señaló que el uso de la plataforma digital Migracheck ayuda a que los pasajeros ahorren tiempo durante su paso por el aeropuerto por la llegada del papa León XIV, sin descuidar los procedimientos necesarios para garantizar la seguridad migratoria.