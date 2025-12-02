Desde los S/64 940: Serpar anuncia subasta de 71 terrenos dentro de 3 distritos de Lima Metropolitana

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cada cierto tiempo, las diferentes entidades del Estado anuncian subastas de autos, vehículos, terrenos y otros para el público en general. Esta vez, el Servicio de Parques de Lima, entidad de la Municipalidad de Lima, anunció la fecha donde rematará más de 70 parcelas de tierra ubicados en la capital.

Serpar anuncia subasta de terrenos

En primer lugar, el organismo de la comuna limeña aseguró que dichas propiedades cuentan con todos los papeles exigidos por ley en regla como saneamiento legal completo, inscripción en los Registros Públicos y acceso completo a los servicios básicos como luz, agua potable y desagüe.

En esa misma línea, se dio a conocer que los terrenos cuentan con un precio base de S/64 940.00. Todos ellos se encuentran ubicados en distritos claves de Lima Metropolitana, la mayoría de ellos en Carabayllo donde hay 61.

5 se ubican en Pachacamac, mientras que los 5 restantes están dentro de Santa Anita. Según se precisó, las propiedades cuentan con con fines netamente urbanos por lo que no afectarán las áreas verdes de la zona, además de contar con un gran potencial de desarrollo.

La subasta se realizará el viernes 19 de diciembre en el Circuito Mágico del Agua desde las 9:00 a.m. Además, este evento contará con la presencia de un notario legal para garantizar que todo se realice con la transparencia necesaria. Por último, el acto se realizará a través de la modalidad del martillero público.

Requisitos para participar

Es importante precisar que el dinero recaudado por esta puja será destino al mantenimiento de parques zonales y clubes distribuidos a lo largo de Lima Metropolitano. En esa línea, la subasta estará abierta para todo el público en general tanto para personas naturales como jurídicas.

Eso sí, para ser parte de la misma se debe adquirir sus bases las cuales cuentan con un valor de 50 nuevos soles las cuales se encuentran a través de la web de Serpar, de forma física en el Parque de la Muralla y en el Circuito Mágico del Agua.

Este documento de vital importante se podrá adquirir hasta el 18 de diciembre. Luego de ello, se deberá abonar una garantía la cual corresponde al 5 % del precio base del terreno que desea adquirir. Finalmente, el público puede obtener todos los detalles comunicándose con los números +51 991 040 525, +51 962 792 403 y +51 945 502 821 o a través de la web de la entidad.

De esta manera, Serpar anunció una subasta de 71 terrenos ubicados en 3 distritos de Lima Metropolitana desde los S/64 940. El acto público se realizará el viernes 19 de diciembre en el Circuito Mágico del Agua.