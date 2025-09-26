RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
Investigan las causas

Cercado de Lima: Incendio de grandes proporciones consume feria de artesanías en la Av. 28 de Julio

Hasta nueve unidades del Cuerpo de Bomberos llegaron hasta la cuadra 7 de la avenida 28 de Julio para controlar el incendio de grandes proporciones en el interior de una feria artesanal.

Incendio en feria artesanal de av. 28 de Julio.
Incendio en feria artesanal de av. 28 de Julio. (Difusión)

26/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 26/09/2025

Un incendio de grandes proporciones se reportó este viernes 26 de septiembre en la cuadra 7 de la avenida 28 de Julio, en Cercado de Lima, en el interior de una feria artesanal. Hasta nueve unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) se acercaron hasta el lugar para controlar las llamas.

Incendio en galería de artesanías

Según información preliminar, el siniestro ocurrió al promediar las 6:07 de la mañana de hoy. La voracidad del incendio, obligó la presencia de la brigada de bomberos para atender la emergencia en el centro de abastos, donde no solo se vendían artesanías, sino también había negocios dedicados a la venta de jugos, electrodomésticos, plantas medicinales ubicados frente al Campo de Marte.

Hasta el momento, se reportan al menos 30 negocios afectados en la feria artesanal. Al ser notificados del incidente, pese a presenciar la intensidad de las llamas, algunos comerciantes, sin pensarlo dos veces, ingresaron al establecimiento para tratar de retirar sus productos y mercadería que son el sustento de sus hogares.

Asimismo, se informa que el desplazamiento vehicular permanece restringido mientras los cuerpos de emergencia intentan controlar la situación, muy cerca a la avenida Inca Garcilaso de la Vega. También se restringió el acceso al mercado para evitar una mayor tragedia.

 

 

Noticia en desarrollo...

