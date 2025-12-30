Pasajeros afectados en SMP por falta de buses de Translicsa tras ataque con granada: "No hay policías"

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde el Cerro Pan de Azúcar en la zona rural del distrito de SMP, decenas de pasajeros quedaron afectados a raíz de la paralización del servicio de transporte público de la empresa Translicsa, que sufrió un atentado por parte de extorsionadores.

La noche del lunes 29 de diciembre, una granada fue lanzada dentro de una de las unidades de la empresa, lo que atemorizó al conductor y a algunos pasajeros que se encontraban dentro. El hecho ocurrió en el paradero inicial.

Afortunadamente, el artefacto explosivo no detonó y personal de la Policía Nacional pudo desactivarlo. Sin embargo, hoy 30 de diciembre, los conductores decidieron no salir a trabajar, dejando a pasajeros afectados.

Pasajeros denuncian falta de policías ante imposibilidad para movilizarse

A horas de la mañana, los conductores de Translicsa permanecieron al interior de la cochera desde donde parten sus unidades de transporte público, resguardándose.

Esta situación no solo afectó a los transportistas, sino también impacta negativamente a las personas que diariamente necesitan movilizarse desde una zona alejada como esta.

Según indicaron algunos de ellos a Exitosa, no es la primera vez que se dan este tipo de paralizaciones. Por temor a que sus vidas puedan correr peligro, los transportistas deciden, en múltiples ocasiones, no salir a trabajar en medio de la compleja ola de criminalidad.

"Nos afecta realmente. Por ejemplo, yo estaba dirigiéndome a la posta y cuando uno no llega a tiempo, uno sabe que ya pierde la cita. Afecta a todos, a los que trabajan, a los que van a otros sitios. Es la única unidad que me lleva directo", manifestó una pasajera.

Pasajeros pagarán el doble para transportarse

Otros comentaron que, en anteriores oportunidades, se han salvado de morir en ataques a balazos. Además, refieren que van a tener que gastar hasta el doble de los pasajes, entre 4 y 6 soles.

También denunciaron escasez de policías que se dediquen a atender la falta de unidades de transporte público. "Por esta zona no vienen policías, acuden muy pocas veces", afirmó otro pasajero.

En lo que va del año, la empresa Translicsa ha sufrido cuatro ataques por parte de delincuentes. En abril, una balacera a uno de sus vehículos dejó herido a uno de los conductores, y en octubre, también dispararon contra una de sus cúster.

El último ataque se da pese a que ya pagan a una mafia criminal entre 3 a 5 soles por cada bus desde hace algunos meses. Los choferes se negaron a declarar a la prensa, mientras que la unidad afectada se encuentra en los exteriores de la comisaría de Pro.