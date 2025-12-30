Christian Cueva volvió a vestir la camiseta de Alianza Lima en duelo de leyendas: 'Aladino' regaló magistral asistencia

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Christian Cueva viene disfrutando de sus últimos día de vacaciones antes de integrarse a la pretemporada de Juan Pablo II donde jugará durante el 2026. El habilidoso volante aprovechó estos días de relajo para volver a jugara por Alianza Lima durante un duelo amistoso de leyendas al norte del país.

Christian Cueva regaló asistencia en duelo de leyendas

El partido se disputó el último domingo 28 de diciembre en el Estadio Centenario Manuel Rivera Sánchez de Chimbote donde también estuvieron otras grandes figuras del fútbol peruano como Carlos Zambrano y Jefferson Farfán.

Christian Cueva formó parte de la escuadra de leyendas de Alianza Lima donde se enfrentaron ante las leyendas de la Selección Peruana. Los integrantes de la Bicolor lograron ponerse arriba sobre los primeros minutos de la primera parte.

Fue recién a pocos segundos del final del primer tiempo donde apareció 'Aladino' para cristalizar un contragolpe letal. El exjugador de Emelec recibió de parte de Junior Viza denotro del área rival, giró y de inmediato vio llegar a Alexander Sánchez al que le tocó el balón sutilmente para poner la igualdad en el marcador.

El descargo de Christian Cueva tras salir de Emelec

Días atrás, Christian Cueva visitó los estudios de Exitosa donde reveló más detalles de lo que fue su salida de Emelec en medio de críticas y polémicas. La prensa ecuatoriana le dio con palo al futbolista nacional en más de una oportunidad por sus indisciplinas y su rendimiento irregular.

Sin embargo, el futbolista dio a conocer que su adiós al elenco eléctrico se dio por retraso en los pagos y deudas económicas. Incluso indicó que su casa no era el único pues varios elementos del club arrastraban esta problemática por lo que logró alcanzar un acuerdo con la directiva para finalizar su vínculo y volver al Perú.

"Es algo que quería aclarar. Se habló que siempre me peleaba y yo respeto los comentarios, pero el fondo solo lo sé yo, de cada lugar de donde salí. En este caso, conversé con la directiva, el tema económico no estaba pasando bien el club, pero me ilusioné, llegué y no me arrepiento", contó.

Ahora, el volante nacional se alista para integrarse a las filas de Juan Pablo II Collegue ya que será parte del club durante todo el 2026.

En resumen, Christian Cueva volvió a vestir la camiseta de Alianza Lima tras dos años y regaló una genial asistencia durante duelo de leyendas en Chimbote.