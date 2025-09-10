Incendio en condominio de El Agustino: Impactante VIDEO muestra cómo residentes escaparon por las paredes

10/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incendio ocurrió en el condominio Los Nogales en el distrito de El Agustino alrededor del mediodía del martes 10 de setiembre. El fenómeno obligó a los residentes a escapar por las paredes exteriores de la torre para huir del humo provocado.

Incendio en condominio de Santa Anita

Alrededor de las 10 de la mañana del martes 10 de setiembre, un incendio inició en una de las torres del condominio Los Nogales cuadra 251, en el límite de los distritos de Santa Anita y El Agustino. El siniestro habría comenzado en el quinto piso de la torre 4 del conjunto habitacional y se habría extendido a pisos superiores del edificio.

A través de redes sociales se compartió un video que mostró los momentos de tensión vividos en el condominio. En el registro visual, grabado desde otra torre, se observa que dos vecinos escapan de uno de los departamentos afectados por las paredes externas de su piso, causando alerta entre los otros vecinos por la gravedad del incendio.

En el video se muestra como uno de los vecinos se trepa por el balcón hacia el piso inferior para intentar escapar del humo ocasionado por las llamas. Una vez dentro del piso, el hombre ayuda a sostener a otro acompañante que realizó la misma acción de escape. Este plan de escape se habría dado ante la imposibilidad de abrir la puerta del departamento que inició el siniestro.

Ochos unidades de bomberos se acercaron al incendio en el condominio de El Agustino

La torre 4 tuvo que ser evacuada por todos los residentes tras la llegada del equipo de bomberos. Al lugar acudieron ocho unidades de personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú que recibió la alerta de incendio a las 10:12 a.m.

Hasta el momento se desconocen las causas del incendio que sigue siendo atendido por los bomberos voluntarios. Sin embargo, el riesgo más latente ya fue controlado en el departamento donde se habría originado el fenómeno.

Por su parte, vecinos del conjunto habitacional han iniciado una campaña de recolección de fondos para apoyar al dueño del departamento afectado. Este no es el primer incendio registrado en el condominio Los Nogales que registró un hecho similar en setiembre de 2023.

