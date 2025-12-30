¡Prepárate! Anuncian corte de agua a víspera de Año Nuevo: ¿Tu distrito se verá afectado el 31 de diciembre?

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡A pocas horas de Año Nuevo! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reveló que tiene cortes de agua programados para la jornada de este miércoles, 31 de diciembre. Conoce si tu distrito se verá afectado con la medida en Lima Metropolitana.

¿En qué distritos no habrá agua este miércoles?

El 31 de diciembre es una fecha previa a una de las festividades que muchos esperan con ansias: ¡Año Nuevo! Un evento que permite donde las personas celebran con fiestas, fuegos artificiales y rituales para atraer la buena suerte en sus vidas; sin embargo, la celebración podría verse algo contrariada por un inesperado anuncio.

Pues bien, la empresa estatal de Sedapal, a través de su canal de difusión de WhatsApp, informó que realizará interrupciones del servicio de agua potable en algunos distritos de la capital. ¿El motivo? De acuerdo a su más último reporte, hasta el cierre de esta nota, la suspensión temporal se deberá por los trabajos de mantenimiento en el sistema, así como la limpieza de reservorios con el objetivo de garantizar un servicio de mejor calidad.

En ese marco, exhorta a la ciudadanía a tomar medidas preventivas como el almacenamiento de este recurso hídrico desde ya para garantizar el abastecimiento en sus hogares en lo que durará el corte de agua.

Interrupción del servicio en Lima Cercado

Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Áreas afectadas: Urb. Pando 3ra etapa, C.H. Palomino, P.J. Los Sauces, Urb. AVEP 2da etapa, Urb. Palomino, A.H. Luis Pardo, Urb. Las Brisas 2da etapa. Cuadrante: Av. Venezuela, Av. Alborada, Calle Leónidas La Serre, Av. Alejandro Bertello, Calle Santa Teodosia.

Urb. Pando 3ra etapa, C.H. Palomino, P.J. Los Sauces, Urb. AVEP 2da etapa, Urb. Palomino, A.H. Luis Pardo, Urb. Las Brisas 2da etapa. Cuadrante: Av. Venezuela, Av. Alborada, Calle Leónidas La Serre, Av. Alejandro Bertello, Calle Santa Teodosia. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 41.

¿Qué hacer si no se restablece el servicio?

Sedapal también anunció que en caso el servicio de agua potable no se vea restablecido en el horario indicado en sus redes sociales, los usuarios no deben dudar en comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano, para saber el motivo detrás de la demora para volver a contar con el servicio.

Asimismo, se dan las siguientes recomendaciones para reducir el impacto de la suspensión, que será temporal:

Protege tus electrodomésticos: Desconecta los electrodomésticos que utilizan agua, como lavadoras y lavavajillas. Vacía el tanque del inodoro si es posible.

Desconecta los electrodomésticos que utilizan agua, como lavadoras y lavavajillas. Vacía el tanque del inodoro si es posible. Prepara un kit con toallitas húmedas , gel antibacterial y otros artículos de higiene personal que no requieran agua.

, gel antibacterial y otros artículos de higiene personal que no requieran agua. Cierra la llave mientras te cepillas los dientes o te enjabonas las manos para evitar el desperdicio de agua.

mientras te cepillas los dientes o te enjabonas las manos para de agua. Mantente informado en el portal oficial de Sedapal sobre algún cambio sobre el corte de agua.

Así que si vives en Lima Cercado, recuerda llenar los baldes desde ya, tras el anuncio de Sedapal de que tiene corte programado para este miércoles, 31 de diciembre.