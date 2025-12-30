Elecciones 2026: JEE admite a trámite una de las tachas contra Mario Vizcarra por condena de peculado

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 admitió a trámite la tacha presentada por Jeanpierre Miguel Valverde Ortega contra la candidatura presidencial de Mario Vizcarra Cornejo, del partido Perú Primero.

La solicitud se sustenta en la condena firme por peculado que Vizcarra declaró en su hoja de vida. Según la Ley 30717, quienes hayan sido sentenciados por delitos de corrupción no pueden postular a la Presidencia de la República, incluso si ya cumplieron su pena.

La resolución del JEE dispone que el personero legal de Perú Primero, José Luis Alvarado Gonzales, presente sus descargos en un plazo máximo de un día calendario. De no hacerlo, el jurado resolverá con los documentos ya existentes en el expediente.

El JEE Lima Centro admite una de las tachas contra Mario Vizcarra por su condena por peculado. Podría quedar fuera de las elecciones si se aplica la Ley 30717 pic.twitter.com/vkHPgs3ljU — Diego Casimiro Ore (@maagnetar) December 30, 2025

La primera tacha

Este Lunes, el ciudadano Luis Miguel Caya Salazar también presentó una tacha contra Vizcarra, pero esta fue declarada inadmisible por no adjuntar el comprobante de pago de la tasa electoral. El JEE otorgó un plazo de un día para subsanar la omisión, bajo advertencia de declarar improcedente la solicitud.

Este antecedente muestra cómo los requisitos formales son determinantes en el proceso: sin cumplirlos, las tachas no avanzan al análisis de fondo.

JEE declara inadmisible primera tacha.

Dos nuevas tachas en camino

Además de la presentada por Valverde Ortega y la de Caya Salazar, se registró una tercera tacha, interpuesta por Edwin Roberto Huamaní Pérez, también basada en la condena por peculado. Esta última aún espera pronunciamiento del JEE sobre su admisión.

En total, son tres tachas contra la candidatura de Vizcarra, todas con el mismo argumento: la aplicación de la Ley 30717 como impedimento para postular.

Tacha presentada por Miguel Valverde.

En desarrollo...