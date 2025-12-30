RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Política
Nuevas tachas

Elecciones 2026: JEE admite a trámite una de las tachas contra Mario Vizcarra por condena de peculado

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro aceptó revisar la tacha presentada por Jeanpierre Miguel Valverde Ortega contra la candidatura presidencial de Perú Primero. Otras dos tachas esperan resolución.

JNE admitió a trámite una de las 3 tachas contra Mario Vizcarra.
JNE admitió a trámite una de las 3 tachas contra Mario Vizcarra. (Composición Exitosa)

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 30/12/2025

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 admitió a trámite la tacha presentada por Jeanpierre Miguel Valverde Ortega contra la candidatura presidencial de Mario Vizcarra Cornejo, del partido Perú Primero.

La solicitud se sustenta en la condena firme por peculado que Vizcarra declaró en su hoja de vida. Según la Ley 30717, quienes hayan sido sentenciados por delitos de corrupción no pueden postular a la Presidencia de la República, incluso si ya cumplieron su pena.

La resolución del JEE dispone que el personero legal de Perú Primero, José Luis Alvarado Gonzales, presente sus descargos en un plazo máximo de un día calendario. De no hacerlo, el jurado resolverá con los documentos ya existentes en el expediente.

La primera tacha

Este Lunes, el ciudadano Luis Miguel Caya Salazar también presentó una tacha contra Vizcarra, pero esta fue declarada inadmisible por no adjuntar el comprobante de pago de la tasa electoral. El JEE otorgó un plazo de un día para subsanar la omisión, bajo advertencia de declarar improcedente la solicitud.

Mario Vizcarra cuenta con tres tachas para excluir su candidatura presidencial por condena por peculado
Este antecedente muestra cómo los requisitos formales son determinantes en el proceso: sin cumplirlos, las tachas no avanzan al análisis de fondo.

JEE declara inadmisible primera tacha.
JEE declara inadmisible primera tacha.

Dos nuevas tachas en camino

Además de la presentada por Valverde Ortega y la de Caya Salazar, se registró una tercera tacha, interpuesta por Edwin Roberto Huamaní Pérez, también basada en la condena por peculado. Esta última aún espera pronunciamiento del JEE sobre su admisión.

Lema "¡El Perú a toda máquina!" generará gastos para el Estado, asegura experto
En total, son tres tachas contra la candidatura de Vizcarra, todas con el mismo argumento: la aplicación de la Ley 30717 como impedimento para postular.

Tacha presentada por Miguel Valverde.
Tacha presentada por Miguel Valverde.

En desarrollo...

