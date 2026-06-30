Fatal accidente en parapente: Ingeniero muere tras caer en cerros de Arequipa

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ingeniero Roger Tejada Gutiérrez, de 62 años, perdió la vida este martes tras un fatal accidente de parapente mientras sobrevolaba el sector Mollebaya, en Arequipa. El sexagenario realizaba la actividad de forma independiente, pero perdió el control de su equipo ante las condiciones climáticas.

Detalles del rescate y la emergencia

Según los reportes de la Policía Nacional del Perú, el fallecido llegó a la zona de La Zeta aproximadamente a las 10 de la mañana. Tras el impacto inicial, un acompañante que se encontraba en tierra alertó inmediatamente a la central de emergencias sobre el grave accidente.

Personal de las compañías de bomberos, agentes policiales y serenazgo de Mollebaya se movilizaron hasta el lugar del impacto. Debido a lo accidentado del terreno, los rescatistas tuvieron que ejecutar maniobras complejas para lograr acceder a la víctima y trasladarla hacia un punto seguro del sector.

Los paramédicos intentaron salvar la vida del ingeniero aplicando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante varios minutos. Sin embargo, pese a los esfuerzos desplegados por el equipo médico, el deportista ya dejaba de presentar signos vitales y los especialistas confirmaron su deceso en el lugar del accidente.

Investigaciones sobre el siniestro aéreo

El cuerpo fue trasladado hacia una zona próxima a la carretera, permaneciendo bajo custodia policial a la espera del fiscal de turno. Posteriormente, las autoridades ordenaron el levantamiento del cadáver para su traslado hacia la morgue central de Arequipa para realizar la necropsia de ley correspondiente.

La PNP inició las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas del desenlace fatal ocurrido en Mollebaya. Entre las hipótesis que serán evaluadas por las autoridades figuran condiciones climáticas adversas, una posible falla técnica en el equipo utilizado o algún error durante la maniobra de vuelo.

El acceso a la zona de La Zeta es sumamente complicado por su geografía escarpada, lo que dificultó el rápido desplazamiento de las unidades. Las autoridades locales indicaron que el monitoreo de los vientos es vital para prevenir estos incidentes en la práctica de deportes de aventura.

Expertos locales señalan que las condiciones de viento en los cerros de Arequipa pueden cambiar de forma imprevista. Por ello, los protocolos de seguridad deben ser estrictos, evitando realizar estas actividades sin las medidas de acompañamiento y el soporte técnico necesario para cualquier emergencia aérea.

Esta tragedia enlutó a Arequipa tras el reciente accidente de parapente en Mollebaya, donde el ingeniero murió, este accidente sigue bajo investigación policial para esclarecer si el factor determinante fue el clima, el equipo o una posible falla humana.