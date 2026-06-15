15/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Prohíben la venta y comercialización de un popular producto de higiene bucal: blanqueador dental. Conoce cuál es el motivo detrás del retiro de ese producto de los supermercados y en dónde se ejecutará la medida.

Prohíben venta de popular marca de dentífrico

Muchas personas tienen en sus servicios, una popular marca de dentífrico para el cuidado de su higiene bucal. Sin embargo, existe una alerta con un producto en específico.

De acuerdo a los últimos reportes, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de Carbon White. ¿El motivo? Mediante la Disposición 3522/2026, se precisa que la prohibición del uso de ese producto se da tras detectar que presentaba datos falsos en su rotulado y que no podía acreditarse su origen ni las condiciones bajo las cuales fue elaborado.

El informe detalla que el producto en específico es el "dentífrico en polvo con carbón natural - CARBON WHITE, lote 2505/0, vencimiento 12/2027, contenido neto 25 g, hecho en Argentina, Elab. Leg: 2582, Res. 155/98, para CARBONWHITE - LIKE S.R.L., Tucumán 304, Paraná, Entre Ríos, en todas sus presentaciones y contenidos netos". En ese marco, exigen que este producto de higiene bucal sea retirado de todos los supermercados.

"La medida fue adoptada con el objetivo de proteger la salud de la población y garantizar que los productos cosméticos comercializados en el país cumplan con los requisitos de seguridad, calidad y eficacia establecidos por la normativa vigente", se lee en el comunicado.

Anmat prohibió la venta del dentífrico Carbon White, en Argentina.

Exigen retirar producto de los supermercados

La entidad gubernamental en Argentina, sostuvo que, al tratarse de un producto ilegítimo y no inscripto, no se podían brindar garantías sobre su calidad, seguridad, eficacia ni formulación.

Por ese motivo, ANMAT consideró que existía un potencial riesgo para los usuarios y decidió aplicar una medida preventiva para evitar que continúe siendo utilizado o comercializado. La prohibición no sólo alcanza a los comercios físicos, sino también incluye la venta por internet, la publicidad en cualquier formato y la publicación en plataformas de comercio electrónico.

ANMAT prohibe uso del dentífrico mediante la Disposición 3522/2026.

En caso tengas ese producto por diversos motivos, ya sea como regalo de algún familiar o amigo, no dudes en suspender su uso. Asimismo, se recomienda prestar atención al rotulado de los productos de higiene personal y adquirir únicamente artículos que cuenten con información sanitaria verificable y procedan de canales oficiales de comercialización.

Es así como ANMAT precisó que se prohíbe el uso de producto identificado como "Dentífrico en polvo con carbón natural - CARBON WHITE", correspondiente al lote 2505/1, con fecha de vencimiento diciembre de 2027 y presentación de 25 gramos, que fue calificada por el organismo como "ilegítima" en Argentina.