Mundial 2026: Chilavert lapida a Paraguay y arremete contra el entrenador Alfaro tras derrota ante Estados Unidos

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El doloroso debut de la selección de Praguay en el Mundial 2026 tars ser goleada 4-1 a manos de Estados Unidos ha desencadenado una serie de críticas no solo al plantel sino también al técnico Gustavo Alfaro, entre las personas que han opinado tajantemente acerca de ello es el exarquero del combinado guaraní José Luis Chilavert.

Chilavert arremete contra los jugadores de Paraguay

El exarquero paraguayo José Luis Chilavert, considerada una de las principales figuras en el fútbol de su país, criticó duramente al seleccionador de la Albirroja, el argentino Gustavo Alfaro, luego de caer por 4-1 ante Estados Unidos en el debut mundialista y de igual manera a los futbolistas que integran el plantel.

Y es que suced que el encuentro frente al combinado norteamericano era muy importante debido a que signifcaba el retorno de la selección sudamericana a una justa mundialista después de 16 años, sin embargo, dejó más preguntas que respuestas ante la forma en que se desarrollaron las acciones.

El mundialista en Francia en 1998 y Corea - Japón 2002 se mostró furioso por el comportamiento del plantel después de haber sido vapuleados en el debut: "Hemos perdido por goleada y después vemos a todos los jugadores sacándose selfies con la familia como si fuera que estamos en Disney".

▶️| CHILAVERT SIN FILTRO



🔹 José Luis Chilavert lanzó duras críticas al presente de la Albirroja y apuntó tanto al rendimiento físico como al aspecto emocional del plantel en su estreno mundialista



🗣️ El exarquero cuestionó la gestión de Gustavo Alfaro, la incertidumbre en... pic.twitter.com/iQwRuwdJ7M — KontenidosPY (@KontenidosPY) June 15, 2026

Las críticas también cayeron sobre el entrenador Gustavo Alfaro

El exinternacional con el cuadro guaraní aseguró a la radio de su país, Ñandutí, que la oncena "nunca tuvo un sistema táctico definido" y acusó directamente a Alfaro de no haber estudiado de forma adecuada las características clave de los norteamericanos.

Desde su apreciación, Chilavert considera que el cuerpo técnico falló al no neutralizar la velocidad en el contraataque estadounidense ni aprovechar su notoria debilidad en el juego aéreo.

Además, el histórico guardameta lamentó el abandono de la esencia futbolística del país y señaló la falta de preparación y pérdida de identidad como puntos clave en el fracaso de su país.

En esa línea, Chilavert reprochó que Alfaro mantuviera la incertidumbre sobre el portero titular, Orlando Gill, hasta el último momento, lo cual generó una evidente inestabilidad emocional en el golero.

La goleada que recibió la selección de Paraguay por 4-1 a manos de su similar de Estados Unidos en el Mundial 202 recibió una serie de críticas desde diversos sectores y personas, una de ellas es la de José Luis Chilavert quien lapidó a los jugadores por el debut en el campeonato la misma que se extendió al entrenador Gustavo Alfaro