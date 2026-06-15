Mincul se pronuncia sobre destrucción total de geoglifo de más de 1.000 años de antigüedad en La Libertad

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un invaluable geoglifo de más de 1.000 años de antigüedad fue completamente destruido por presuntos traficantes de terrenos en el distrito de Laredo, región La Libertad.

La figura de triple espiral, que medía 22 metros de largo por seis de ancho y estaba vinculada a antiguos rituales del agua, fue arrasada a pesar de encontrarse dentro de una zona arqueológica protegida.

Este devastador atentado no es un hecho aislado , ya que el monumento, cuya naturaleza era comparada por los expertos con las famosas líneas de Nazca, había sufrido un ataque previo con maquinaria pesada años atrás, tras el cual fue reconstruido de manera simbólica antes de este definitivo y fatal desenlace.

Ministerio de cultura se pronuncia

La destrucción total del geoglifo prehispánico Triple Espiral no habría sido un hecho fortuito. Según el pronunciamiento del Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de La Libertad, el monumento arqueológico fue borrado de manera intencional mediante la remoción manual del terreno.

Las autoridades presumen que este atentado constituye una represalia directa contra las acciones de recuperación extrajudicial ejecutadas días antes en la zona intangible por el Estado, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Laredo y la Policía Nacional del Perú (PNP).

Durante dicha inspección posterior al desastre, los especialistas hallaron evidencias que acreditarían la permanencia en el lugar de las mismas personas que habían sido retiradas y desalojadas de los terrenos estatales administrados por el sector Cultura por ocupar ilegalmente el área protegida.

#COMUNICADO 📢 | El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, expresa su más enérgico rechazo y condena la destrucción total del geoglifo prehispánico Triple Espiral. pic.twitter.com/cEXEeoSFH8 — Ministerio de Cultura (@MinCulturaPe) June 15, 2026

Pérdida irreparable en una zona de alta relevancia científica

El daño ocasionado al patrimonio cultural de la Nación es definitivo e irreparable. El geoglifo Triple Espiral, ubicado en la Zona Arqueológica XI Quebrada Santo Domingo, en el distrito de Laredo, provincia de Trujillo, poseía una antigüedad superior a los mil años y representaba un valioso testimonio sobre el culto y manejo del agua en las antiguas sociedades de la costa norte del Perú.

Cabe destacar que este complejo arqueológico comprende más de 1500 hectáreas inscritas a favor del Estado y conserva evidencias de ocupación humana continua desde hace aproximadamente 11,000 años hasta el siglo XV d. C., lo que lo convierte en un espacio crítico para la investigación científica y la memoria histórica del país.

Ante la gravedad del ataque, el Ministerio de Cultura anunció que impulsará todas las acciones administrativas, civiles y penales que correspondan para determinar las responsabilidades del caso, exigiendo que las investigaciones fiscales y policiales se desarrollen con la máxima celeridad para evitar la impunidad.

Este atentado expone la alarmante vulnerabilidad del patrimonio arqueológico frente a las mafias organizadas. La pérdida de la Triple Espiral deja una herida profunda en la historia peruana, lo que obliga, tal como exhortó la institución, a que las autoridades de todos los niveles de gobierno y la ciudadanía unan esfuerzos urgentes para combatir el tráfico ilegal de terrenos y proteger de forma efectiva el legado cultural de las futuras generaciones.