Miguel Silveira regresa a Lima para desvincularse de la 'U', pero evita polémica: "De ese tema no hablaré"

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario busca salir de la complicada situación que atraviesa tras quedarse con las manos vacías en la primera parte de la temporada. Para ello, la dirigencia busca sumar nuevos elementos para reforzar el plantel y dejar de lado a otros jugadores que no dieron la talla y no cumplieron con la expectativa a inicio de año.

Uno de los que no seguirá es el brasileño Miguel Silveira quien llegó al elenco de Ate de la mano de Álvaro Barco, pero que dejó mucho que desea en su rendimiento. Luego de unos días de receso, el futbolista llegó a nuestra capital para concretar el fin de su vínculo contractual y regresar a su país.

Miguel Silveira evita polémica en su regreso a Lima

Sin embargo, en los últimos días el representante del jugador, Robson Lima, encendió la polémica tras hacer una seria acusación contra un grupo de jugadores del plantel de Universitario. No obstante, Miguel Silveira evitó en todo momento hablar sobre dicha situación tras ser abordado por los menos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez.

El futbolista solo atinó a decir que su presencia en la capital es para ponerle fin a su historia en el cuadro merengue donde mostró poco y nada en los encuentros que le tocó disputar. "Hoy vine acá para firmar mi rescisión. Llegué a un acuerdo con Universitario", indicó a los medios.

Y tras ser consultado sobre los dichos de su agente, el jugador señaló que no dará ningún tipo de pronunciamiento sobre esta situación ya que el que debe encargarse de hacerlo es el propio Robson Lima.

"Vengo a firmar mi rescisión de contrato. De ese tema yo no hablo, hay que preguntarle a él (representante)"



Miguel Silveira, ex jugador de Universitario



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"Yo no tengo que aclarar nada de lo que dijo él. Al que deberías preguntarle es a él. En ese tema no hablaré", añadió.

Las explosivas declaraciones del representante

Como se indicó líneas más arriba, el agente del volante brasileño acusó a dos jugadores del plantel merengue de armar el equipo y de no dejarlo entrar en más de un partido. Eso sí, el empresario evitó en todo momento revelar el nombre de estos elementos.

"Es una situación delicada, pero quiero que sepan de mí, no de Miguel. Yo ya hablé con los dirigentes antes de hablar con ustedes. No es algo que estoy diciendo a espaldas de nadie. Yo no recuerdo el nombre de los jugadores, pero había dos o tres jugadores que hacían la alineación. Y cuándo el técnico quiere hacer cambios, decían 'pon a este o pon al otro'", contó aquella oportunidad.

De esta manera, Miguel Silveira regresó a Lima para finiquitar su vínculo con Universitario, pero evitó hablar de las declaraciones de su agente.