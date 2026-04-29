Choque en el Cercado de Lima: automóvil impacta contra camión de carga pesada y deja pasajera herida

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un accidente de tránsito se registró esta madrugada en el Cercado de Lima, cuando un vehículo particular se estrelló contra un camión de carga pesada. El accidente dejó como saldo a una pasajera herida y se presume que todo se habría debido a una falla en el funcionamiento de los semáforos en el cruce de estas importantes avenidas.

Choque en el Cercado de Lima

Según información preliminar, el accidente ocurrió en el cruce de las avenidas Miguel Grau y el jirón Huánuco. Nuestro medio pudo conocer que el siniestro se habría producido por el mal funcionamiento de los semáforos de la zona, ya que el de la avenida Miguel Grau está funcionando correctamente, mientras que el del jirón Huánuco está inoperativo.

Tras el choque, la pasajera que iba en el auto particular resultó herida, por lo que fue trasladada de emergencia a la clínica San Pablo, mientras que el chofer recibió los primeros auxilios en el lugar. Por otro lado, se informó que el conductor del camión de carga pesada resultó completamente ileso.

Cabe resaltar que hasta el lugar de los hechos llegó personal de los Bomberos, así como equipos de rescate de la Municipalidad de Lima y Serenazgo de La Victoria. Mientras tanto, el caso ya se encuentra en investigación en manos de la comisaría de Apolo, para determinar responsabilidades.

🔴🔵 Cercado de Lima: pasajera resulta herida tras choque entre vehículo de carga pesada y auto particular



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Otro accidente en Lima

Hace unas horas, un aparatoso accidente entre dos vehículos en el distrito de Comas dejó como saldo uno de los conductores herido, mientras que el otro fue trasladado a la comisaría del sector debido a que presuntamente se encontraba manejando en estado de ebriedad.

La madrugada de este martes, 28 de abril, se produjo una colisión entre dos unidades móviles en el cruce de las avenidas Maestro Peruano y Metropolitana, en el distrito de Comas. Producto de este hecho se observan los daños que se generaron precisamente en la vía exclusiva del Metropolitano.

Hay que mencionar que ambos vehículos quedaron varios metros más adelante quedando despedidos tras el impacto. Uno de estos, de color negro, inclusive dio una vuelta de campana y termina en la berma central que divide la vía auxiliar de la principal en la avenida Metropolitana.

El automóvil culminó con la parte frontal totalmente destrozada, el conductor de este tuvo que ser auxiliado de forma inmediata por lo que fue derivado a la clínica Jesús del Norte debido a las heridas de consideración que tiene como secuela del accidente.

Es así que, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas del accidente y determinar responsabilidades. Vecinos de la zona exigieron la pronta reparación de los semáforos averiados para evitar nuevos siniestros. Asimismo, se recomendó a los conductores circular con precaución en cruces con señalización deficiente o inoperativa.