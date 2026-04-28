Tragedia en Puno: Al menos 10 fallecidos en fatal choque frontal entre trailer y miniván en la vía Arequipa-Juliaca

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Este martes 28 de abril por la mañana, un fatídico choque frontal entre un trailer cisterna y una miniván a la altura del km 228 de la vía Arequipa - Juliaca dejó, al menos, 10 fallecidos y varios heridos en el distrito de Santa Lucia, en la región Puno.

Fatal choque entre tráiler y minivan deja 10 muertos

Según la Policía de Carreteras, el accidente vehicular tuvo lugar cerca de las 11:00 de la mañana de este martes entre un trailer de color rojo (placa VAM-793) y una miniván de color blanco (placa C8U-964), siendo este último el vehículo más afectado, al ser considerablemente más pequeño que el de carga pesada.

La minivan se dirigía con destino a Arequipa, mientras que el tráiler iba en dirección a Juliaca. Tras el impacto, ambos vehículos quedaron varados en la berma de sus carriles, según reportes de Andina.

De acuerdo a información preliminar recogida por Exitosa, a bordo de la miniván viajaban, al menos, 20 pasajeros, de las cuales la mitad perdieron la vida. Siete de ellos fallecieron en el lugar de los hechos, y los tres restantes mientras eran trasladados al Centro de Salud Santa Lucía.

Los heridos, algunos con afecciones de gravedad, fueron llevados hacia los hospitales de Juliaca y también clínicas privadas de la misma ciudad. Entre ellos, se encuentra el chofer de la unidad más afectada, identificado como Marcelino Jonathan Sumire Zavala.

🔴🔵#ContraElTráfico⭐⭐ | Cerca de las 11:00 de la mañana de este martes se registró un choque frontal entre un tráiler y una miniván en la vía Arequipa - Juliaca, en la región de Puno. Hasta el momento las víctimas mortales ascendieron a 10, mientras que se contabilizaron... pic.twitter.com/gqTzFG2IIP — Exitosa Noticias (@exitosape) April 28, 2026

En el área de emergencia, a una mujer de aproximadamente 40 años de edad aun no ha sido identificada y está internada en el Hospital Carlos Monge Medrano. Los médicos hacen un llamado a los familiares para que puedan acudir en su apoyo.

Cerca de las 4:00 p.m., el fiscal a cargo de las diligencias realizó el levantamiento de los cadáveres, de los cuales cuatro han sido identificados: tres varones y una mujer. El resto de víctimas mortales todavía se encuentran en calidad de NN.

Chofer salva de morir tras despiste de camión y caer a río en Amazonas

Este lunes 27 de abril, un terrible accidente en Amazonas casi culmina en una tragedia cuando un camión de carga se despistó en el kilómetro 202 de la carretera que une Leimebamba con Chachapoyas y cayó en el caudal del río Utcubamba, dejando en grave peligro al chofer que pilotaba el vehículo.

El hecho ocurrió cerca de la medianoche. Según información preliminar, el conductor, identificado como José Alejandro Zegarra Palomino (32), no conocía la zona y, tras la falta de señalización, se produjo el accidente. Sin embargo, el caso es aun materia de investigación.

Un fatal choque frontal entre un trailer y una miniván en la vía Arequipa - Juliaca, dejó, hasta el momento, 10 fallecidos en Puno.