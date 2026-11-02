Callao: ataque armado deja un muerto y cuatro heridos tras feroz balacera en urbanización Ramón Castilla

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un violento ataque armado dejó un fallecido y cuatro heridos la noche del sábado 1 de noviembre en la urbanización Ramón Castilla, en el Callao. El hecho ocurrió en el jirón Chota, a pocos metros de la avenida Néstor Gambetta, donde cinco personas fueron atacadas a balazos mientras permanecían reunidas en una esquina.

Ataque armado contra un grupo en el Callao

Según información preliminar, las víctimas se encontraban compartiendo una bebida cuando fueron interceptadas por un automóvil en movimiento. Desde el vehículo, un sujeto abrió fuego directamente contra el grupo y desató una balacera que dejó a los cinco presentes gravemente heridos.

Tras el ataque, los vecinos auxiliaron a las víctimas y las trasladaron en vehículos particulares. Asimismo, patrulleros de la Policía Nacional y unidades de Serenazgo participaron en las labores de emergencia. Todos fueron conducidos al hospital Carrión, donde uno de ellos llegó sin signos vitales.

La magnitud del atentado quedó evidenciada con el hallazgo de aproximadamente 30 casquillos de bala en la escena del crimen. Debido a la extensión del ataque, la Policía Nacional dispuso el cierre de aproximadamente dos cuadras del jirón Chota mientras los peritos de Criminalística realizaban las diligencias correspondientes.

Incluso, algunos vehículos que permanecían estacionados en los alrededores habrían recibido impactos de bala. Aunque los trabajos policiales concluyeron y la zona fue liberada, los vecinos continúan atemorizados, pues aseguran que no sería la primera vez que ocurre un hecho similar en el sector.

Por el momento, las autoridades no han determinado las circunstancias exactas del crimen. Sin embargo, de manera preliminar, no se descarta que el ataque armado haya sido perpetrado por un presunto ajuste de cuentas. Las investigaciones deberán esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

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Hechos similares en el Callao

Hace unos días, un trabajador de delivery de la pollería El Corralito fue atacado a balazos cuando se desplazaba en su motocicleta por el distrito de La Perla, en el Callao. El joven recibió un impacto de proyectil en el pecho y permanece internado en el hospital Daniel Alcides Carrión con diagnóstico reservado. El atentado ocurrió cerca de uno de los locales del establecimiento.

El hecho se registró alrededor de las 9:00 p. m. de ayer, cuando la víctima transitaba por la vía auxiliar de la avenida Mamá Ocllo. Según los testimonios recogidos, dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta lo interceptaron y abrieron fuego en seis oportunidades antes de escapar del lugar.

Estos nuevos ataques armados vuelven a poner en evidencia la preocupación por la inseguridad ciudadana en el Callao, donde los hechos de violencia continúan generando temor entre la población. Mientras las autoridades investigan este crimen, los vecinos esperan mayores acciones para frenar los ataques y evitar que más personas pierdan la vida.