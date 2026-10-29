Surquillo: venezolano es asesinado de 20 disparos en plena vía pública por presunto ajuste de cuentas

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un hombre de nacionalidad venezolana fue asesinado de 20 disparos en plena vía pública, en el distrito de Surquillo. El crimen ocurrió cerca de la estación Angamos del Metropolitano y generó temor entre los vecinos, quienes tuvieron que correr para ponerse a buen recaudo durante el ataque armado. La Policía Nacional investiga el caso y no descarta que se trate de un presunto ajuste de cuentas.

Según testigos, el hecho se registró alrededor de las 9:30 p. m. de ayer, cuando la víctima se encontraba cerrando el portón de un taller mecánico donde trabajaba, ubicado en la cuadra nueve del jirón Domingo Elías. En ese momento, fue interceptado por sujetos desconocidos que llegaron a bordo de un automóvil y una motocicleta por el jirón Inca.

Los atacantes abrieron fuego contra el hombre y le dispararon en reiteradas ocasiones. En un intento por salvar su vida, la víctima trató de escapar por el jirón Domingo Elías; sin embargo, terminó desvaneciéndose debido a la gravedad de las heridas provocadas por los impactos de bala. Tras perpetrar el crimen, los sicarios huyeron con rumbo desconocido.

Surquillo: vecinos denuncian inseguridad

Hasta el lugar del ataque llegaron los familiares de la víctima, quienes lo identificaron como Jesús Cárdenas Flores, de 36 años. Su muerte deja en la orfandad a un menor de tres años. Mientras tanto, los vecinos expresaron su preocupación por la recurrencia de los hechos delictivos en el distrito y reclamaron mayores medidas de seguridad.

Una ciudadana cuestionó la situación de las cámaras de videovigilancia y aseguró que su ausencia o mal funcionamiento dificulta la prevención de delitos y la identificación de los responsables. Según indicó, anteriormente estos dispositivos permitían alertar a las autoridades sobre situaciones sospechosas y facilitar la intervención de las patrullas policiales.

"Antes habían cámaras donde, por ejemplo, si hay un grupo de gente estaba tomando. En el micro decían que hace esa gente ahí y venían las patrullas, pero desde que ha entrado a la alcaldesa ya no hay cámaras o están malogradas, algunas desaparecieron. En la parte de San Felipe, todo el día roban. Meten la mano a los carros que pasan", manifestó una vecina muy indignada.

Policía investiga presunto ajuste de cuentas

La Policía Nacional continúa con las investigaciones para esclarecer el asesinato y determinar el móvil del ataque armado. Entre las hipótesis que se manejan figura un presunto ajuste de cuentas, debido a la modalidad del crimen y la cantidad de disparos efectuados contra la víctima.

Las autoridades deberán revisar las imágenes de las cámaras de seguridad disponibles en los alrededores para identificar a los responsables y reconstruir la ruta de escape. Por el momento, se desconoce la identidad de los atacantes, quienes lograron huir tras perpetrar el homicidio.