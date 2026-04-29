¡Orgullo nacional! Restaurante peruano ingresó en la lista de los MEJORES DEL MUNDO 2026

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La cocina peruana no detiene su ascenso en el escenario internacional. Esta vez, el foco de atención mundial se traslada al bohemio distrito de Barranco, donde el restaurante "La Perlita" ha logrado una hazaña notable: ingresar a la Hot List 2026 de la revista Condé Nast Traveler.

Este listado, considerado una de las selecciones más influyentes y rigurosas del planeta, destaca a los mejores restaurantes nuevos del mundo, evaluando no solo el sabor, sino la propuesta conceptual, el diseño y la experiencia integral del comensal.

Innovación en el corazón de Barranco

Según destacó ComexPerú en las redes sociales, este reconocimiento se suma al posicionamiento de la gastronomía peruana, que ya cuenta con referentes consolidados en rankings globales, y confirma que el Perú sigue ganando espacio en la escena culinaria internacional.

El ingreso de "La Perlita" a esta élite global no es casualidad. Su propuesta ha logrado captar la atención de los críticos internacionales en un momento donde la competencia en Lima es feroz. El reconocimiento de Condé Nast Traveler subraya la capacidad de los nuevos emprendimientos locales para renovar la tradición culinaria sin perder la esencia que caracteriza al producto peruano.

La inclusión en la Hot List funciona como un sello de garantía para los viajeros internacionales que buscan las experiencias más frescas y vanguardistas del año.

Lima, centro gastronómico consolidado

Este nuevo galardón se suma a una racha de éxitos que el Perú ha cosechado en los últimos años. Recientemente, el restaurante Maido, del chef Mitsuharu "Micha" Tsumura, fue coronado como el mejor del mundo en el ranking The World's 50 Best Restaurants 2025.

La aparición de "La Perlita" en 2026 demuestra que el éxito peruano no depende únicamente de sus figuras ya consagradas, sino que existe una generación de relevo capaz de mantener el estándar de excelencia.

En su reseña, la revista resalta que, en una ciudad como Lima, históricamente dominada por la alta cocina y la gastronomía molecular, destaca el carácter de taberna de La Perlita. Describe el local como un bar informal en un edificio tradicional limeño, con paredes encaladas y pisos de madera que crujen, donde el ambiente se llena de saludos y bromas entre comensales hasta el cierre.

Asimismo, pone en valor su propuesta culinaria de corte nostálgico, con platos como tiradito picante de lenguas de erizo y pejerrey, ceviche con intenso sabor a rocoto rojo y una caigua rellena de carne guisada, servida en un caldo con un toque graso.